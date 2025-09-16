Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

'Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della Direzione generale, dei colleghi e di tutta la comunità'

Ausl di Modena in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, che dal 2007 svolgeva la propria attività nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena, offrendo inoltre la sua consulenza ai reparti ospedalieri e ai Pronto Soccorso.
'Il dottor Rametta, 52 anni, era un professionista molto preparato, apprezzato per le sue competenze e la disponibilità, stimato sia dai colleghi che dai pazienti che hanno potuto beneficiare della sua attenzione e della sua umanità' - si legge in una nota Ausl. 'Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della Direzione generale, dei colleghi e di tutta la comunità professionale dell’Azienda Usl di Modena'.

