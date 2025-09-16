Ausl di Modena in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, che dal 2007 svolgeva la propria attività nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena, offrendo inoltre la sua consulenza ai reparti ospedalieri e ai Pronto Soccorso.
'Il dottor Rametta, 52 anni, era un professionista molto preparato, apprezzato per le sue competenze e la disponibilità, stimato sia dai colleghi che dai pazienti che hanno potuto beneficiare della sua attenzione e della sua umanità' - si legge in una nota Ausl. 'Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della Direzione generale, dei colleghi e di tutta la comunità professionale dell’Azienda Usl di Modena'.
Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta
'Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della Direzione generale, dei colleghi e di tutta la comunità'
