Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

'Siamo in tantissime e allora è arrivato il momento di decidere cosa vogliamo fare. E io vi dico: blocchiamo la tangenziale. Andiamo!'. A guidare da capopopolo il corteo Pro-Pal di questa mattina è il segretario provinciale della Cgil, Daniele Dieci.

'Andiamo in tangenziale, camminando, blocchiamo il traffico in entrambe le condizioni e poi usciamo, andiamo sul Cialdini e raggiungiamo il parco Ferrari - ha detto Dieci -. C'è la responsabilità di tutti noi rispetto a quello che può succedere, ci sono norme fasciste che impongono arresti e denunce per blocchi stradali. Ma noi andiamo lo stesso, andiamo dentro la tangenziale, la attraversiamo e usciamo alla uscita 10, così blocchiamo tutta la città'. E poi il coro 'Palestina libera'.

Il corteo è partito e si preannuncia il caos in città.

