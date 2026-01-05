Giornalismo in lutto, è morto a 77 anni Gianluigi Armaroli

Lutto nel mondo del giornalismo emiliano. È morto a 77 anni il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. Armaroli ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione. Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e a poi Mediaset.

'Una perdita che ci rattrista profondamente, perché con Gianluigi Armaroli non se ne va solo un grande giornalista, ma anche un persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare agli italiani, con acutezza e passione, l’Emilia-Romagna, la sua terra, che amava tanto'. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, a nome di tutta la Giunta regionale. 'Un cordoglio sentito a familiari, amici e colleghi - aggiunge de Pascale -, con la speranza che la sua eredità di professionista di grande esperienza e dedizione, impegnato e appassionato, possa continuare a ispirare ed essere d’esempio per il lavoro delle nuove generazioni di giornalisti'.