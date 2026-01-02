'La visita si svolge nei tempi previsti: professionalità medica e umana impeccabile'. Su questo fronte giudizio positivo da parte dell'anziano. Cosa che non si può dire per la struttura e l'accessibilità per le persone anziane, sicuramente per quelle dirette all'ambulatorio di oculistica. Ma il ritorno preoccupa. Anche il pavimento in mattonelle nello spazio interno è scivoloso. Sono quasi le 18, è buio e l'illuminazione pubblica scarsa.
Poliambulatorio senza ascensori e con scale insidiose, e le visite diventano una impresa
Il calvario di un 85enne, simbolo di tanti. Percorso ad ostacoli per raggiungere l'ambulatorio oculistico al il primo piano: 'Nonostante riesca e camminare, senza mio figlio non ce la avrei ma fatta'i
'La visita si svolge nei tempi previsti: professionalità medica e umana impeccabile'. Su questo fronte giudizio positivo da parte dell'anziano. Cosa che non si può dire per la struttura e l'accessibilità per le persone anziane, sicuramente per quelle dirette all'ambulatorio di oculistica. Ma il ritorno preoccupa. Anche il pavimento in mattonelle nello spazio interno è scivoloso. Sono quasi le 18, è buio e l'illuminazione pubblica scarsa.
