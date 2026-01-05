Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Vigili del fuoco, senza rimpiazzi rischia il distaccamento di Sassuolo'

Cisl: 'La corda si sta spezzando. Mancano 20 unità, altre 10 in pensione nel 2026'

'Questo è un appello, rivolto alle Istituzioni e ai cittadini: ai Vigili del Fuoco non bastano la solidarietà e le belle parole. Servono rinforzi e risposte: entro un anno ci aspettiamo di perdere il 20% dell’organico di Modena e provincia. In questo modo rischia il distaccamento di Sassuolo, a causa di una matematica dolorosa che va messa in conto e che conosce ogni comandante provinciale'.

Sono le parole spese di Paolo Ghinelli, coordinatore della Fns Cisl Emilia Centrale e del comando di Bologna. Sassolese, 40 anni di servizio nei Vigili del Fuoco, 34 dei quali come professionista nei comandi di Modena, Reggio, Parma e Bologna. Oggi è membro del nucleo investigativo e stimato docente regionale per la formazione dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione e sicurezza.


Ghinelli mette sul tavolo i numeri, nudi e crudi, 'deve essere chiaro che la corda si sta spezzando'. Il 2025 si è chiuso con circa 10.000 interventi, la provincia è coperta da cinque distaccamenti permanenti (Carpi, San Felice, Sassuolo, Vignola, Pavullo): l’organico dei professionisti non può scendere sotto 39 unità e 12 devono operare nella sede del comando centrale in strada Formigina, attiva h24, sette su sette.
A supporto i volontari, preziosissimi ma disponibili in base alla loro attività lavorativa, presenti a Mirandola, Finale Emilia, Pievepelago, Frassinoro e Fanano.

Già ora mancano 20 professionisti all’appello. Nel 2026 andranno in pensione 10 colleghi che hanno raggiunto i 60 anni: se non saranno rimpiazzati almeno con gli stessi numeri, la macchina dei Vigili di Modena rischia di incepparsi. E le nuove reclute vanno formate: non possono sostituire nell’immediato capiturno con due o tre decenni di esperienza. Con le reclute si materializza anche il problema casa: i pompieri modenesi si sostengono e cercano un posto letto d’emergenza, ma serve una soluzione strutturale.


'Stiamo parlando di gente che rischia la vita per la Comunità e lo Stato – sottolinea Ghinelli –. Non mi rassegno al fatto che i Vigili del Fuoco debbano subire una tale penuria di investimenti'. In tutta la provincia c’è una sola autoscala, arrivata due anni fa: Modena può ritenersi fortunata. Quella di Reggio ha 22 anni di servizio e oltre 250.000 km: è la più antica in servizio in tutta la regione. E non basta: c’è una sola Aps (auto pompa serbatoio), essenziale per spegnere gli incendi.
Se ne scoppia più d’uno, bisogna far arrivare un mezzo da un altro territorio, aumentando i tempi.


Non si può archiviare il 2025 senza citare il caso degli Pfas, sostanze sintetiche sospettate di causare patologie tumorali, usate per rendere le dotazioni impermeabili e resistenti al calore. Tute antifiamma, guanti, persino gli strati interni delle divise e le schiume antincendio. Dopo la denuncia di Fns Cisl, è stata aperta una indagine sanitaria con l’Università di Bologna. I risultati erano attesi per fine anno ma manca una comunicazione sanitaria che chiuda il cerchio. Alcuni pompieri hanno ricevuto le tabelle coi risultati delle analisi. C’è chi le ha condivise col sindacato e nei referti si trova la conferma di una esposizione agli pfas che va ridotta.

'Vogliamo la verità. Continuiamo a chiedere ai parlamentari e ai consiglieri regionali modenesi di prendere posizione. Il Ministero sta cambiando parte del vestiario ma gli Pfas sono sempre lì”, ammonisce Ghinelli. Mentre il leader nazionale della Fns, Massimo Vespia, considera “inaccettabili le proposte che vorrebbero monetizzare la salute del personale attraverso l'introduzione di un'indennità economica, escludendo così il personale del Corpo in pensione che potrebbe essere stato colpito da patologie tumorali riconducibili ai prodotti derivanti dai Pfas'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

