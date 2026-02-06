Gli studenti del Barozzi, premiati per la loro intervista impossibile al Concorso nazionale Adriano Olivetti

Forti del meritato successo ottenuto prima a Modena presso la Camera di Commercio e poi a Roma presso il Ministero del Made in Italy, alla prima edizione del “Premio Adriano Olivetti”, gli studenti delle classi terze dell’Istituto tecnico economico Barozzi di Modena riprendono anche quest’anno le attività formative svolte in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Modena.Gli incontri, finalizzati a favorire lo sviluppo di capacità imprenditoriali degli studenti, si svolgono secondo due filoni, distinti tra due degli indirizzi di studio presenti presso l’istituto: l’indirizzo RIM (Relazioni Internazionali e Marketing) e l’indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali). L’obiettivo è duplice: da un lato s’intende fornire agli studenti strumenti pratici per presentarsi in modo efficace in contesti professionali, preparare e affrontare incontri commerciali in lingua, imparare a redigere documenti di presentazione, avviare relazioni d’affari, instaurare e mantenere rapporti commerciali efficaci con clienti e partner internazionali. Dall’altro lato, il percorso si prefigge di orientare gli studenti sulle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile e sul Modello imprenditivo di tipo olivettiano chesi avvale dell’importante contributo della Fondazione Adriano Olivetti istituita nel 1962 con la finalità di approfondire la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso sociale e alla progressiva diffusione e realizzazione delle idee di Adriano Olivetti.Il percorso prevede anche lo sviluppo e la condivisione di un video-racconto digitale che si pone come base conoscitiva e strumentale per progettare, creare, riprendere e montare un video, secondo un metodo efficace e professionale, investendo sulle competenze digitali acquisite a scuola. A questo proposito, nella precedente edizione del corso, che si è conclusa con le recenti premiazioni, la classe 3A “SIA potenziato”, attuale classe quarta, con il video intitolato “L’intervista impossibile” ad Adriano Olivetti, immaginato come un imprenditore operante nell’attualità, è stata premiata prima dalla Camera di Commercio di Modena nella sezione “Storie di Alternanza” e subito dopo a Roma alla Prima edizione del “Concorso nazionale Premio Adriano Olivetti” promosso dalla Fondazione Adriano Olivetti e dalla Camera di Commercio di Cosenza e riservato a 34 scuole italiane che avevano seguito il Percorso modello imprenditoriale di tipo Olivettiano. La premiazione, alla quale hanno partecipato la dirigente scolastica del Barozzi, Lorella Marchesini, assieme ai docenti coinvolti, alle classi premiate e al direttore della Camera di Commercio di Modena, Giuseppe Molinari, in un evento che si è svolto presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.