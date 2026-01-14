Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

È stata ritrovata e sta bene la studentessa di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica da Modena. Cristina, studentessa di terza media alla Scuola Media Ferraris di Modena, era sparita da casa sabato sera: è stata rintracciata oggi, dalla squadra mobile all’interno di una stazione ferroviaria della Liguria.

L’allarme era scattato domenica mattina, quando la madre aveva presentato denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine dopo non averla trovata in casa al suo risveglio. Da quel momento erano immediatamente partite le ricerche. La 14enne è stata trovata in compagnia di un altro ragazzino, anche lui scappato da casa.