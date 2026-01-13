Scompare da casa a 13 anni: preoccupazione a Modena

Preoccupazione a Modena per la scomparsa di una ragazza di 13 anni residente nel quartiere di Modena est. Agnes Cristina Piliego, studentessa di terza media presso la Scuola Media Ferraris di Modena, è sparita da casa tra sabato notte e domenica mattina: era uscita e non ha più fatto ritorno. La giovane dovrebbe indossare un paio di scarpe nere ed è sprovvista di borsetta o zainetto. E’ alta intorno 1,60 e ha una corporatura esile

La scomparsa è stata denunciata alle Forze dell’Ordine. Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista deve contattare il 112.