Conflitto in Palestina: se ne parla a Modena col circolo Logos e civiltà

Sabato 7 febbraio si terrà a Modena una conferenza di analisi della Palestina, affrontata nelle sue dimensioni strategiche, geopolitiche e religiose. L'incontro proporrà una lettura del conflitto nel quadro degli equilibri internazionali e delle dinamiche mediorientali, con accenni storici sull'evoluzione dei movimenti della Resistenza Palestinese e del loro rapporto con altre realtà della stessa area geografica.

L'incontro sarà anche l'occasione di fare il punto sulle inchieste giudiziarie in corso in corso che hanno colpito i principali esponenti del movimento palestinese in Italia.

Interverranno Giacomo Gabellini, scrittore e analista geopolitico, Salvo Ardizzone, autore di diversi saggi sulla realtà mediorientale, Davide Piccardo, giornalista ed esponente della Comunità musulmana italiana, Hanieh Tarkian, dottoressa in Scienze islamiche e scrittrice e Abolfazl Emami, autorità religiosa sciita.

L'incontro che si terrà presso la Polisportiva Madonnina, via Don Pasquino Fiorenzi 135, Sala Viola, Primo Piano, é organizzato dal Circolo Logos e Civiltà, la nuova denominazione che i membri dell'associazione La Terra dei Padri hanno voluto dare al sodalizio 'per meglio rappresentare il Pensiero della nuova realtà multipolare, formata dagli Stati-Civiltà, oggi non a caso sotto attacco, con modalità diverse, dal morente unipolarismo dell'anglosfera'.

L'ingresso é libero, nella misura dei posti disponibili è consigliabile la prenotazione a uno dei seguenti indirizzi mail: modenacontrolaguerra@libero.it o logosecivilta@gmail.com

