Sabato 7 febbraio si terrà a Modena una conferenza di analisi della Palestina, affrontata nelle sue dimensioni strategiche, geopolitiche e religiose. L'incontro proporrà una lettura del conflitto nel quadro degli equilibri internazionali e delle dinamiche mediorientali, con accenni storici sull'evoluzione dei movimenti della Resistenza Palestinese e del loro rapporto con altre realtà della stessa area geografica.
L'incontro sarà anche l'occasione di fare il punto sulle inchieste giudiziarie in corso in corso che hanno colpito i principali esponenti del movimento palestinese in Italia.
Interverranno Giacomo Gabellini, scrittore e analista geopolitico, Salvo Ardizzone, autore di diversi saggi sulla realtà mediorientale, Davide Piccardo, giornalista ed esponente della Comunità musulmana italiana, Hanieh Tarkian, dottoressa in Scienze islamiche e scrittrice e Abolfazl Emami, autorità religiosa sciita.
L'incontro che si terrà presso la Polisportiva Madonnina, via Don Pasquino Fiorenzi 135, Sala Viola, Primo Piano, é organizzato dal Circolo Logos e Civiltà, la nuova denominazione che i membri dell'associazione La Terra dei Padri hanno voluto dare al sodalizio 'per meglio rappresentare il Pensiero della nuova realtà multipolare, formata dagli Stati-Civiltà, oggi non a caso sotto attacco, con modalità diverse, dal morente unipolarismo dell'anglosfera'.
L'ingresso é libero, nella misura dei posti disponibili è consigliabile la prenotazione a uno dei seguenti indirizzi mail: modenacontrolaguerra@libero.it o logosecivilta@gmail.com
Conflitto in Palestina: se ne parla a Modena col circolo Logos e civiltà
Lettura del conflitto nel quadro degli equilibri internazionali e delle dinamiche mediorientali, focus sull'evoluzione dei movimenti di Resistenza palestinese
Sabato 7 febbraio si terrà a Modena una conferenza di analisi della Palestina, affrontata nelle sue dimensioni strategiche, geopolitiche e religiose. L'incontro proporrà una lettura del conflitto nel quadro degli equilibri internazionali e delle dinamiche mediorientali, con accenni storici sull'evoluzione dei movimenti della Resistenza Palestinese e del loro rapporto con altre realtà della stessa area geografica.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La Festa del Borlengo sbarca a Modena
Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi
La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio
Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in LiguriaArticoli Recenti
Nuova nevicata in appennino, ma solo in quota
Hotel-ristorante chiuso dal 2022, pienamente attivo
Corteo anarchico, l'assessore risponde: 'Nessun disagio per la città'
Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti