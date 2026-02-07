Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Raccolta rifiuti: da lunedì addio al porta a porta per altre 7200 utenze

Nella zone Morane, Sacca e parte di Modena Est. Cassonetti con carta Smeraldo al posto dei sacchi

Interessate 7300 utenze. Si parte lunedì 9 febbraio in zona Morane per proseguire con Sacca e Modena est. I cittadini saranno di volta in volta avvisati con comunicazioni in buchetta e cartelli

A partire dalla prossima settimana, il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’Amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, interesserà altre tre zone della città. L’obiettivo è quello di garantire maggiore decoro e permettere allo stesso tempo ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni.


Da lunedì 9 febbraio, infatti, i nuovi cassonetti, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, saranno posizionati in zona Morane, nell’area compresa tra strada Morane, viale Falcone e strada Bellaria, arrivando ai confini con il forese e coinvolgendo oltre 2.500 utenze.


Da lunedì 16 febbraio, Il programma prevede i nuovi cassonetti siano collocati anche in zona Sacca, nell’area compresa tra via Montalcini e strada Staffette Partigiane, coinvolgendo oltre 2.400 utenze.


Da lunedì 23 febbraio, i cassonetti per carta e plastica arriveranno a Modena est nell’area tra via Gazzotti, via Marinuzzi, via Fusco, via IX Gennaio 1950 e stradello Romano, coinvolgendo circa 2.400 utenze.


Nell’ambito della riorganizzazione e in prossimità di tali zone, sono state individuate anche alcune aree urbane che, per la loro conformazione urbana e una non alta densità abitativa, manterranno il servizio porta a porta per carta e plastica, ma con carrellati nelle aree condominiali o bidoncini (niente più sacchi a terra).
Rimarrà comunque attiva, per tutti i cittadini, la possibilità di utilizzare i cassonetti stradali.


Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. Anche chi proseguirà col porta a porta, sarà avvisato e, dopo il censimento apposito, gli saranno consegnati a seconda delle necessità bidoncini o carrellati. Nulla cambia per il conferimento di indifferenziato, organico e vetro. Si ricorda inoltre che nei nuovi cassonetti i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito.


La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica.


Per informazioni sulle nuove modalità di conferimento di carta e plastica è attivo il numero dedicato 320 5762417 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17).

