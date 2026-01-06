Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Delegazioni accolte dalla direttrice della Pediatria Barbara Predieri, dalla dottoressa Patrizia Bruzzi e dal responsabile Oncoematologia pediatrica, Palazzi

Al Policlinico di Modena anche quest’anno è arrivata la visita della Befana nel giorno del 6 gennaio, stavolta accompagnata dalla neve. Anzi, sono state ben due le “vecchiette” ad arrivare nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica. La prima è stata accompagnata dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Modena: assieme alla Befana è arrivato anche un piccolo camioncino carico di album da colorare e pennarelli, che ha attraversato anche l’accettazione pediatrica adiacente al Pronto Soccorso del Policlinico.

Successivamente, è arrivata anche la delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria, sezione di Castelfranco Emilia. Con il gruppo, guidato dal Presidente Massimo Frascà, era presente anche il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano e il Comandante della Casa circondariale di Modena Dirigente Massimo Bertini. Sono state portate ai bambini ricoverati in Pediatria delle calze con i dolciumi e dei regali, inoltre è stato consegnato un bonifico di 800 euro, frutto di una raccolta di offerte libere in occasione della rappresentazione di “Questi fantasmi” di Edoardo De Filippo andata in scena lo scorso 29 novembre al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia a opera della Compagnia Teatrale “Anna Di Stasio”, presente anch’essa stamani al Policlinico con una propria delegazione, assieme all’Associazione Culturale “Mo… si recita” e al Comune.

Le delegazioni sono state accolte dalla direttrice della Pediatria Barbara Predieri, dalla dottoressa Patrizia Bruzzi e dal responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica, Giovanni Palazzi, insieme ad altri medici e operatori sanitari del blocco pediatrico.

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Modena, educativa di strada anti baby gang: dal Comune 65mila euro a Caleidos per 11 mesi senza bando

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Le ragazze del Volley Modena lottano ma non basta: Imola passa 3-0 al PalaMadiba

Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Modena, la 56enne ospitata dal ristoratore ha trovato casa: 'E' la generosità dei cittadini, nel silenzio delle istituzioni'

Giornalismo in lutto, è morto a 77 anni Gianluigi Armaroli

'Bene l'elisoccorso a Crans Montana, ma la montagna resta scoperta: cittadini delusi'

Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni

