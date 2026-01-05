Modena, educativa di strada anti baby gang: dal Comune 65mila euro a Caleidos per 11 mesi senza bando

Il Comune di Modena con una recente determina ha approvato l'affidamento diretto a Caleidos Coop. Sociale Onlus per la progettazione e realizzazione di interventi integrati di 'educativa di strada, di prevenzione e riduzione del danno nei locali notturni e interventi educativi di prossimità nei contesti scolastici' per il periodo da dicembre 2025 a ottobre 2026 per un importo pari a 53.200 euro oltre ad oneri Iva, per complessivi 64.904 euro. Di fatto si tratta dello strumento messo in campo in particolare per far fronte al grande nodo delle cosiddette baby gang.

Caleidos già in passato ha ottenuto l'affidamento di questo servizio a importi inferiori, ma il Comune di Modena, come si legge nella determina a firma di Giovanna Rondinone, 'ritiene rispettato il principio di rotazione in quanto trattasi di nuovo affidamento, in fascia economica diversa dal precedente, per l'esecuzione di servizi integrati di educativa di strada nei luoghi di aggregazione informale giovanile, nei contesti scolastici e di interventi di prevenzione e riduzione del danno fuori dai locali notturni'.