Modena, educativa di strada anti baby gang: dal Comune 65mila euro a Caleidos per 11 mesi senza bando

Il Comune ritiene 'rispettato il principio di rotazione in quanto trattasi di nuovo affidamento, in fascia diversa dal precedente'

Il Comune di Modena con una recente determina ha approvato l'affidamento diretto a Caleidos Coop. Sociale Onlus per la progettazione e realizzazione di interventi integrati di 'educativa di strada, di prevenzione e riduzione del danno nei locali notturni e interventi educativi di prossimità nei contesti scolastici' per il periodo da dicembre 2025 a ottobre 2026 per un importo pari a 53.200 euro oltre ad oneri Iva, per complessivi 64.904 euro. Di fatto si tratta dello strumento messo in campo in particolare per far fronte al grande nodo delle cosiddette baby gang.

Caleidos già in passato ha ottenuto l'affidamento di questo servizio a importi inferiori, ma il Comune di Modena, come si legge nella determina a firma di Giovanna Rondinone, 'ritiene rispettato il principio di rotazione in quanto trattasi di nuovo affidamento, in fascia economica diversa dal precedente, per l'esecuzione di servizi integrati di educativa di strada nei luoghi di aggregazione informale giovanile, nei contesti scolastici e di interventi di prevenzione e riduzione del danno fuori dai locali notturni'.

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Le ragazze del Volley Modena lottano ma non basta: Imola passa 3-0 al PalaMadiba

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Allo Zelocchi, con campo nuovo, ripresi gli allenamenti del Modena: il 6 porte aperte ai tifosi

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena lavora, Roma tassa: la manovra che tradisce chi produce

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'

'Don Rodrigo poteva essere chiunque: occorre riflettere sul pericolo sociale'

