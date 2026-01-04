Le ragazze del Volley Modena lottano ma non basta: Imola passa 3-0 al PalaMadiba

In quello che poteva essere l’ultimo scontro diretto che metteva in palio punti utili per la Pool Salvezza il Volley Modena lotta, ma cade 3-0 tra le mura amiche contro la Clai Imola Volley. Le gialloblù danno vita ad un primo set punto a punto, subendo il break decisivo nel finale che, però, erano quasi riuscite a colmare prima di inchinarsi con lo scarto minimo 25-23. Da qui crescono le bolognesi che vincono anche il secondo parziale e, nel terzo, chiudono in volata come nel primo. Coach Biagio Marone propone in sestetto Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Credi e Guzin al centro con Righi libero. Dall’altra parte il collega Bendandi sceglie Foresi in regia opposta a Malik, Hoogers e Bulovic come schiacciatrici, Salvatori e Busolini al centro con Gambini libero. Modena prova subito a partire con le marce giuste, ma alterna soluzioni vincenti a qualche errore di troppo specialmente dai nove metri. Le due squadre tentano di prendere il comando delle operazioni senza riuscirci mai con decisione, anche se le padrone di casa si portano sul 18-16 con l’invasione a rete di Malik. Sembra un momento positivo in cui, però, arriva il break di Imola dopo il cambio palla di Bulovic.Dai nove metri è proprio l’opposta israeliana a trovare la serie vincente che porta le sue sul 23-18 prima della reazione firmata da Fusco con Modena che torna sul -1, ma deve arrendersi sull’attacco di Bulovic per il 25-23. Si cambia campo e galvanizzata dal vantaggio Imola parte forte portandosi subito sul 9-3. Sarà già il break decisivo perché Modena risponde con un mini parziale di 3-0 che, però, non trova continuità nel proseguo. Fusco firma l’8-11, ma anche l’errore del nuovo -6 sul 9-15. Imola sfrutta il buon lavoro delle proprie esterne per mantenere il divario a proprio favore e chiude 25-19 con l’errore al servizio di capitan Lancellotti per le gialloblù. Si mette decisamente in salita la partita per le ragazze di coach Marone che provano a reagire con il 3-1 firmato Fusco, ma Imola è salita di tono e a metà parziale scava il solco fino al 10-15 sospinta anche dalle proprie centrali meno efficaci in precedenza. Busolini firma anche il 21-15 che sembra chiudere la contesa, ma la nota positiva che deve portarsi dietro Modena è il fatto di non aver mollato e aver provato a riaprire la contesa punto su punto nello sprint finale.Fusco e Visentin sono protagoniste del -2 sul 20-22. La prima commette l’errore che vale il cambio palla per Imola, ma Credi al servizio mette in difficoltà Foresi che non si trova con Busolini per il -1 Modena sul 22-23. Sui due palloni caldi, però, si fa trovare pronta Hoogers che con due attacchi alti e potenti chiude la contesa con un altro 25-23 che vale i tre punti per Imola, mentre Modena deve leccarsi le ferite e lavorare per rialzare il livello anche con l’aiuto dell’ultima arrivata vale a dire la schiacciatrice ucraina Mariia Kaplanska che si cercherà di rendere abile e arruolabile per la trasferta di domenica prossima sul campo di Padova.