I campioni Iorio e Abbadini aprono a Modena i Top Event di ginnastica artistica

La tappa modenese vista dagli atleti
Per Elisa Iorio, la gara di Modena è molto più di un appuntamento di calendario: è un ritorno a casa, ma anche il simbolo di un percorso personale complesso. Reduce da un infortunio e da un’Olimpiade che l’ha messa alla prova sul piano fisico e mentale, Iorio ha raccontato la fatica di ritrovare motivazione e continuità:“Dopo un’Olimpiade non è facile ricominciare. Tornavo da un infortunio e non è stato semplice psicologicamente. La mia famiglia, il mio fidanzato Yumin e le compagne mi hanno dato la forza. La soddisfazione più grande è tornare a fare quello che facevo prima. Qui a Modena sarà una grande emozione: gareggio nella mia città.”
Accanto a lei, Yumin Abbadini ha offerto uno sguardo lucido sulla complessità della ginnastica maschile, dove la gestione dei sei attrezzi richiede equilibrio, metodo e consapevolezza:“Bisogna trovare un equilibrio, conoscere qualità e difetti.
Entrambi saranno in pedana nel weekend modenese, portando con sé non solo il talento, ma anche la narrazione di un percorso sportivo che si intreccia con la città.
Il PalaPanini apre i Top Events 2026
La tappa di Modena inaugura il nuovo ciclo dei Top Events 2026, nove appuntamenti nazionali organizzati direttamente dalla Federazione Ginnastica d’Italia con il supporto dell’ATS formata da Corpo Libero Gymnastics Team di Padova ed Eurogymnica Torino. Il claim scelto per la stagione, Fly to the top, richiama l’ambizione di un movimento che vuole crescere, innovare e coinvolgere.Il presidente FGI Andrea Facci ha sottolineato proprio questo spirito: un progetto che non sostituisce il passato, ma aggiunge valore, investendo in un’immagine coordinata e in un format unificato. Modena, grazie alla collaborazione con la Regione Emilia‑Romagna, è stata scelta come punto di partenza di questo nuovo corso.Le squadre e i protagonisti attesi
Campionato aperto e competitivoNella GAM, oltre ai campioni in carica della Palestra Ginnastica Ferrara, spiccano Ares Cinisello, Spes Mestre, Pro Carate, Sampietrina Seveso, Giovanile Ancona e le neopromosse Civitavecchia, Pro Patria Bustese ed EUR Roma.
Un weekend di gare e spettacoloLa kermesse si aprirà venerdì 27 febbraio con la Serie B (ore 16:00), mentre sabato 28 sarà la volta della Serie A2 (ore 9:00) e della Serie A1 (ore 14:30), trasmessa in diretta su Sportface TV.
Il PalaPanini offrirà anche una fan zone con merchandising, photo opportunity e stand commerciali. La parola chiave della tappa modenese è TRAINING, il colore associato è il verde acqua.
L’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha ribadito la vocazione sportiva della città e l’orgoglio di ospitare un evento di tale livello: un’occasione per avvicinare il pubblico a una disciplina che unisce tecnica,
La presenza di Iorio e Abbadini in pedana aggiunge un valore emotivo alla tappa modenese: due atleti che non solo rappresentano l’élite della ginnastica italiana, ma incarnano anche la resilienza e la determinazione che questo sport richiede.
Biglietti ancora disponibili
I biglietti per il weekend di competizioni sono ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket a questo link: https://www.vivaticket.com/it/tour/top-events-modena-ginnastica/4656, con promozioni per le società e pacchetti VIP per vivere al massimo l’esperienza da bordo pedana. Non mancherà il divertimento nella fan zone tra photo opportunity, merchandising FGI e stand commerciali.