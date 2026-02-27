I campioni Iorio e Abbadini aprono a Modena i Top Event di ginnastica artistica

La tappa modenese vista dagli atleti

Il PalaPanini apre i Top Events 2026

Campionato aperto e competitivo

Un weekend di gare e spettacolo

L’esordio del Campionato Nazionale di Serie A1‑A2‑B di Ginnastica Artistica al PalaPanini prende forma soprattutto attraverso le parole e le emozioni dei due protagonisti modenesi attesi in pedana: Elisa Iorio e Yumin Abbadini. Le loro voci hanno dato il tono alla presentazione ufficiale dell’evento, ospitata nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale di Modena, trasformando una conferenza stampa in un racconto di ritorni, ambizioni e sfide condivise.Perla gara di Modena è molto più di un appuntamento di calendario: è un ritorno a casa, ma anche il simbolo di un percorso personale complesso. Reduce da un infortunio e da un’Olimpiade che l’ha messa alla prova sul piano fisico e mentale, Iorio ha raccontato la fatica di ritrovare motivazione e continuità:“Dopo un’Olimpiade non è facile ricominciare. Tornavo da un infortunio e non è stato semplice psicologicamente. La mia famiglia, il mio fidanzato Yumin e le compagne mi hanno dato la forza. La soddisfazione più grande è tornare a fare quello che facevo prima. Qui a Modena sarà una grande emozione: gareggio nella mia città.”Accanto a lei,ha offerto uno sguardo lucido sulla complessità della ginnastica maschile, dove la gestione dei sei attrezzi richiede equilibrio, metodo e consapevolezza:“Bisogna trovare un equilibrio, conoscere qualità e difetti.La prima parte dell’anno servirà per arrivare pronti agli europei e ai mondiali. La tappa di Modena sarà ostica, ma io e i miei compagni siamo pronti: possiamo fare un’ottima gara.”Entrambi saranno in pedana nel weekend modenese, portando con sé non solo il talento, ma anche la narrazione di un percorso sportivo che si intreccia con la città.La tappa di Modena inaugura il nuovo ciclo dei Top Events 2026, nove appuntamenti nazionali organizzati direttamente dalla Federazione Ginnastica d’Italia con il supporto dell’ATS formata da Corpo Libero Gymnastics Team di Padova ed Eurogymnica Torino. Il claim scelto per la stagione, Fly to the top, richiama l’ambizione di un movimento che vuole crescere, innovare e coinvolgere.Il presidente FGI Andrea Facci ha sottolineato proprio questo spirito: un progetto che non sostituisce il passato, ma aggiunge valore, investendo in un’immagine coordinata e in un format unificato. Modena, grazie alla collaborazione con la Regione Emilia‑Romagna, è stata scelta come punto di partenza di questo nuovo corso.Le squadre e i protagonisti attesiNella GAM, oltre ai campioni in carica della Palestra Ginnastica Ferrara, spiccano Ares Cinisello, Spes Mestre, Pro Carate, Sampietrina Seveso, Giovanile Ancona e le neopromosse Civitavecchia, Pro Patria Bustese ed EUR Roma.Ripescata la Ginnastica Salerno.Nella GAF, la Brixia Brescia cerca il riscatto dopo due stagioni senza scudetto e schiera Asia D’Amato ed Elisa Iorio. Attese anche Forza e Coraggio Milano, Ginnastica Heaven Roma, Artistica ’81 Trieste, Ginnastica Riccione e GAL Lissone. Tra le neopromosse, Juventus Nova Melzo e Biancoverde Imola; ripescata Corpo Libero Padova.Il livello tecnico sarà arricchito dalla presenza di diversi atleti stranieri, tra cui la spagnola Alba Petisco, la francese Celia Serber, il russo Arsenii Dukhno e l’ungherese Kis Dominik Csaba.La kermesse si aprirà venerdì 27 febbraio con la Serie B (ore 16:00), mentre sabato 28 sarà la volta della Serie A2 (ore 9:00) e della Serie A1 (ore 14:30), trasmessa in diretta su Sportface TV.Il PalaPanini offrirà anche una fan zone con merchandising, photo opportunity e stand commerciali. La parola chiave della tappa modenese è TRAINING, il colore associato è il verde acqua.L’assessore allo Sportha ribadito la vocazione sportiva della città e l’orgoglio di ospitare un evento di tale livello: un’occasione per avvicinare il pubblico a una disciplina che unisce tecnica,coraggio e bellezza.Uno sguardo oltre la garaLa presenza di Iorio e Abbadini in pedana aggiunge un valore emotivo alla tappa modenese: due atleti che non solo rappresentano l’élite della ginnastica italiana, ma incarnano anche la resilienza e la determinazione che questo sport richiede.I biglietti per il weekend di competizioni sono ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket a questo link: https://www.vivaticket.com/it/tour/top-events-modena-ginnastica/4656, con promozioni per le società e pacchetti VIP per vivere al massimo l’esperienza da bordo pedana. Non mancherà il divertimento nella fan zone tra photo opportunity, merchandising FGI e stand commerciali.