Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ultima trasferta della regular season per il Volley Modena sul campo di Altafratte

Ultima trasferta della regular season per il Volley Modena sul campo di Altafratte

Tra le avversarie di giornata anche l’ex Giulia Bozzoli tra le grandi protagoniste della promozione in A2 della squadra modenese la scorsa stagione

2 minuti di lettura
Penultima giornata di regular season e ultima trasferta di questa prima fase del campionato di Serie A2 per il Volley Modena che domani sarà di scena a Trebaseleghe sul campo della Nuvolì Altafratte Padova. Reduce da un girone di ritorno complicato, la compagine modenese cercherà di ritrovare un risultato positivo contro una delle avversarie più accreditate del girone B che, però, è stata sconfitta nel match interno del PalaMadiba con il punteggio di 3-2. La bella prestazione della gara di andata di capitan Lancellotti e compagne, però, è stata l’apice di un percorso di crescita poi interrotto dalle gialloblù che non sono più riuscite ad esprimersi con continuità su buoni livelli, mettendo in carniere solo sconfitte per 3-0 o 3-1.


Contro Altafratte il Volley Modena non potrà ancora schierare l’ultimo innesto di questo mercato di gennaio vale a dire la schiacciatrice ucraina Mariia Kaplanska. Il periodo festivo e la necessità di ‘attraversare’ tanti uffici amministrativi per le questioni legate allo status di atleta extracomunitaria, infatti, hanno rallentato il percorso burocratico che dovrebbe completarsi nei primi giorni della prossima settimana garantendo a coach Marone un importante rinforzo in vista della Pool Salvezza.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Intanto, però, sarà necessario riproporre le buone cose viste nelle ultime gare e alzare il livello cercando di ottimizzare il rendimento di squadra nell’arco di tutta la gara. Dall’altra parte della rete, infatti, il Volley Modena si ritroverà un organico di primo livello nonostante l’infortunio che da qualche tempo ha messo fuori causa Erika Esposito in posto quattro. Tra le avversarie di giornata, inoltre, figura anche l’ex Giulia Bozzoli tra le grandi protagoniste della promozione in A2 della squadra modenese la scorsa stagione.


Fischio d’inizio di Nuvolì Altafratte Padova-Volley Modena in programma domani alle ore 17. Arbitri dell’incontro saranno Maurina Sessolo e Chiara Maran, mentre al Videocheck è stata designata Veronica Cardoville. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia. 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Rapina a Modena, arrestato tunisino di 27 anni: fuga bloccata da un cittadino

Rapina a Modena, arrestato tunisino di 27 anni: fuga bloccata da un cittadino

Ex fonderie: dal cantiere riappare il cumulo di terra contaminata

Ex fonderie: dal cantiere riappare il cumulo di terra contaminata

Prima categoria, Simone Gozzi torna in pista: è un nuovo giocatore del Valsa

Prima categoria, Simone Gozzi torna in pista: è un nuovo giocatore del Valsa

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Modena, il re è nudo... Ma non lo vedono

Modena, il re è nudo... Ma non lo vedono

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo Carrozza

Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo Carrozza

Terza categoria, la Monari Nasi quest'anno non può più sbagliare

Terza categoria, la Monari Nasi quest'anno non può più sbagliare

Terza categoria, Cognentese, un girone d'andata quasi perfetto

Terza categoria, Cognentese, un girone d'andata quasi perfetto

Modena calcio, a 37 anni Antonio Pergreffi dice addio al calcio giocato

Modena calcio, a 37 anni Antonio Pergreffi dice addio al calcio giocato