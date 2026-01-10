Ultima trasferta della regular season per il Volley Modena sul campo di Altafratte

Penultima giornata di regular season e ultima trasferta di questa prima fase del campionato di Serie A2 per il Volley Modena che domani sarà di scena a Trebaseleghe sul campo della Nuvolì Altafratte Padova. Reduce da un girone di ritorno complicato, la compagine modenese cercherà di ritrovare un risultato positivo contro una delle avversarie più accreditate del girone B che, però, è stata sconfitta nel match interno del PalaMadiba con il punteggio di 3-2. La bella prestazione della gara di andata di capitan Lancellotti e compagne, però, è stata l’apice di un percorso di crescita poi interrotto dalle gialloblù che non sono più riuscite ad esprimersi con continuità su buoni livelli, mettendo in carniere solo sconfitte per 3-0 o 3-1.Contro Altafratte il Volley Modena non potrà ancora schierare l’ultimo innesto di questo mercato di gennaio vale a dire la schiacciatrice ucraina Mariia Kaplanska. Il periodo festivo e la necessità di ‘attraversare’ tanti uffici amministrativi per le questioni legate allo status di atleta extracomunitaria, infatti, hanno rallentato il percorso burocratico che dovrebbe completarsi nei primi giorni della prossima settimana garantendo a coach Marone un importante rinforzo in vista della Pool Salvezza.Intanto, però, sarà necessario riproporre le buone cose viste nelle ultime gare e alzare il livello cercando di ottimizzare il rendimento di squadra nell’arco di tutta la gara. Dall’altra parte della rete, infatti, il Volley Modena si ritroverà un organico di primo livello nonostante l’infortunio che da qualche tempo ha messo fuori causa Erika Esposito in posto quattro. Tra le avversarie di giornata, inoltre, figura anche l’ex Giulia Bozzoli tra le grandi protagoniste della promozione in A2 della squadra modenese la scorsa stagione.Fischio d’inizio di Nuvolì Altafratte Padova-Volley Modena in programma domani alle ore 17. Arbitri dell’incontro saranno Maurina Sessolo e Chiara Maran, mentre al Videocheck è stata designata Veronica Cardoville. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.