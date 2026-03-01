'Nel 2018 moltissimi di noi lottarono per salvare la filiale Fedex a Modena contro le stesse prevaricazioni dei Cobas e, piano piano, abbiamo ottenuto grandi conquiste. Dal 2021 Mov.Ing non ha mai licenziato nessuno, anche nei casi più complicati una soluzione è stata trovata. Ad eccezione di chi è stato sorpreso a rubare e giustamente licenziato. Abbiamo un buon contratto integrativo di 1.750 euro il cui rinnovo è in discussione proprio ora; abbiamo una indennità di trasferta (che sarà aumentata) tra le più alte della provincia per le consegne fuori dai confini comunali; abbiamo un salario che supera del 50-60% quello di un operaio medio. La violenza non può cancellare la verità e la verità è che qui siamo i protagonisti di una delle migliori filiali Fedex in Italia. Chiediamo alla Prefettura, al Sindaco di Modena e a tutte le Istituzioni di continuare a proteggerci di fronte a questa follia, facendo fronte comune con la cultura sindacale del dialogo e della responsabilità.
Picchetto Si Cobas alla Fedex di Modena, 61 lavoratori su 66 bocciano: 'Spettacolo indegno'
'A chi ha scatenato la protesta interessa solo la coreografia, lo show mediatico col quale usare tutti noi e il nostro lavoro'
