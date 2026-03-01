Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Omicidio stradale, chi guidava l'auto proveniva dal campo nomadi abusivo: deve essere sgomberato e chiuso'

'Omicidio stradale, chi guidava l'auto proveniva dal campo nomadi abusivo: deve essere sgomberato e chiuso'

Giovanni Bertoldi (Lega): 'Sconcerto per il fatto che minori coinvolti in un omicidio siano stati riaffidati alle famiglie Rom di provenienza'

2 minuti di lettura
'L’omicidio stradale della donna avvenuto sabato in via Ciro Menotti ripropone il gravissimo tema del campo nomadi illegale di via Canaletto. I quattro occupanti dell’auto pirata che, a folle velocità e in totale spregio di qualsiasi regola, è piombata sull’autovettura in cui si trovava la vittima, provenivano, infatti, da quel campo. Nessuno era in possesso della patente e parte del gruppo era composta da minori. Questa tragedia avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, considerando che non ha coinvolto altri veicoli o pedoni e che non ha colpito clienti o titolari del negozio contro cui l’auto si è schiantata'. Così il capogruppo Lega, Giovanni Bertoldi.

'Sono anni che Lega Modena denuncia la pericolosità sociale di quell’accampamento, dove vengono svolte attività illegali, anche gravi, note a tutti. Il Comune di Modena ha investito nelle microaree familiari per nomadi, nelle quali è possibile avviare percorsi di scolarizzazione e politiche di integrazione, ma gli accampamenti illegali devono cessare immediatamente, senza tentennamenti.

I Modenesi non possono rischiare la vita ogni volta che escono di casa, in una città in cui vi sono criminali che agiscono senza controllo e si fanno beffa delle forze dell’ordine.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Mi è stato riferito che il campo Rom di San Matteo è stato recentemente attenzionato dal Comune, che avrebbe previsto di affrontare la questione insieme a Ferrovie dello Stato, proprietaria dell’area situata in corrispondenza della tratta ferroviaria sospesa dell’alta velocità. Tuttavia, dopo quanto accaduto, sono necessarie misure radicali. Il campo deve essere sgomberato e chiuso, con l’intervento delle forze dell’ordine, l’utilizzo di mezzi idonei e il posizionamento di barriere in cemento per impedirne una futura rioccupazione - chiude Bertoldi -. È quindi inutile lamentarsi della mancata promozione della Questura in fascia A o della carenza di organici delle forze dell’ordine: in questo caso la risposta dei carabinieri è stata tempestiva e adeguata. I militari, infatti, hanno seguito il veicolo a distanza, senza provocare ulteriori rischi, ma intervenendo al momento dell’impatto in soccorso degli occupanti dell’auto e inseguendo i colpevoli. Sono, invece, le istituzioni locali che devono liberare l’area di San Matteo dopo 10 anni di richieste di smantellamento, per poi procedere alla sua bonifica, visto che oggi è caratterizzata dalla presenza di veicoli bruciati e ingenti accumuli di rifiuti. Concludo esprimendo il mio sconcerto per il fatto che minori coinvolti in un omicidio siano stati riaffidati alle famiglie Rom di provenienza, anziché essere collocati, come sarebbe opportuno in presenza di una conclamata
pericolosità sociale, in una struttura penale minorile'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Picchetto Si Cobas alla Fedex di Modena, 61 lavoratori su 66 bocciano: 'Spettacolo indegno'

Picchetto Si Cobas alla Fedex di Modena, 61 lavoratori su 66 bocciano: 'Spettacolo indegno'

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Anziana morta travolta da un'auto di criminali inseguita dai carabinieri: 'Cordoglio alla famiglia'

Anziana morta travolta da un'auto di criminali inseguita dai carabinieri: 'Cordoglio alla famiglia'

Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Articoli Recenti Ascari (M5S): 'Con la riforma Nordio il pm rinvierà a giudizio a prescindere'. Ma non è affatto vero

Ascari (M5S): 'Con la riforma Nordio il pm rinvierà a giudizio a prescindere'. Ma non è affatto vero

Difensore civico, Platis (Fi): ‘Il sistema Modena vuole rieleggere la stessa persona ancora una volta'

Difensore civico, Platis (Fi): ‘Il sistema Modena vuole rieleggere la stessa persona ancora una volta'

Referendum giustizia, i civici a Modena si mobilitano per il sì

Referendum giustizia, i civici a Modena si mobilitano per il sì

Elezioni Vignola: i civici di Smeraldi puntano su Enzo Cavani, e al bacino dell'astensione

Elezioni Vignola: i civici di Smeraldi puntano su Enzo Cavani, e al bacino dell'astensione