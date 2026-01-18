Il Volley Modena non riesce ad invertire la rotta, con la Futura Giovani Busto Arsizio finisce 1-3

Compie un altro passo avanti, ma ancora non abbastanza per ritrovare punti e la vittoria il Volley Modena che nell’ultimo match di regular season del girone B di Serie A2 cade 3-1 davanti al proprio pubblico contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Capitan Lancellotti e compagne, così come una settimana fa a Trebaseleghe, invertono la rotta di una prima parte di gara al di sotto delle avversarie, ma devono fare i conti anche con la sfortuna che nel finale di terzo set indirizza il parziale verso le avversarie grazie ad un ace millimetrico sulla linea di fondo. Coach Biagio Marone lancia in sestetto Kaplanska a completare la diagonale di posto quattro con Fusco poi la formazione è quella canonica delle ultime settimane con Lancellotti in regia, Nonnati opposta, Credi e Guzin al centro, Righi libero.Dall’altra parte della rete le bustocche si schierano a loro volta con l’ultima arrivata, la schiacciatrice Enneking, in diagonale con Longobardi poi c’è Sassolini al palleggio, Taborelli opposta, Farina e Rebora al centro con Blasi libero.L’inizio di gara è favorevole alla Futura che batte bene e trova soluzioni positive a muro come sul 7-3 firmato da Rebora.Un errore al servizio di Longobardi e in attacco della stessa Rebora riporta a -2 Modena che, però, non trova la necessaria continuità per impensierire le ospiti abili a sfruttare la propria fase break per arrivare a chiudere 25-20. Cambio campo e le padrone di casa reagiscono portandosi subito avanti 5-1 con Credi in evidenza in attacco e a muro. Busto si riporta a -1 con Enneking prima del nuovo break gialloblù propiziato da Nonnati. Kaplanska si rivela fondamentale nel dare soluzioni offensive con continuità alla propria squadra, specialmente nei momenti del bisogno, e allora Modena allunga fino al 25-17 che porta al nuovo cambio campo. In queste situazioni il terzo set spesso si rivela decisivo e in una girandola di cambi coach Tettamanti trova nuova stabilità nel proprio gioco con il cambiamento di regia e l’ingresso di Alberti per Sassolini. Le ospiti volano sul 13-9, ma Modena non molla pareggiando a 14 dopo i due errori consecutivi di Orlandi, subentrata in posto quattro. Il punto a punto, però, dopo un nuovo tentativo di fuga delle ospiti si risolve in volata con il servizio di Taborelli per il 24-22 che pizzica la riga e regala il minibreak per il 25-23. Lo svantaggio pesa nelle gambe e nella testa di Modena che prova a giocarsi la carta dei tre schiacciatori con Visentin in posto quattro e Fusco nel ruolo di opposta.A metà set il punteggio dice 6-13, ma capitan Lancellotti e compagne hanno il merito di non mollare e provare a ricucire punto su punto. L’attacco di Kaplanska vale il 20-22 e fa sognare un finale in volata per provare a portare la contesa al tiebreak. Taborelli, però, è una certezza per la Futura e trova i due attacchi che assieme a quello conclusivo di Orlandi valgono il 25-21 finale che scatena la festa nella propria metà campo.