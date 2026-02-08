Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ad un passo dal baratro il Volley Modena si rialza e ritrova la vittoria con Concorezzo

Capitan Lancellotti e compagne vincono 3-2 davanti al pubblico amico del PalaMadiba dopo essersi ritrovate sotto 2-0

Dal 16 novembre all’8 febbraio, quasi tre mesi sono passati dall’ultimo successo per il Volley Modena che ritrova il sorriso portando a termine una rimonta quasi insperata contro la Clerici Auto Concorezzo. Capitan Lancellotti e compagne vincono 3-2 davanti al pubblico amico del PalaMadiba dopo essersi ritrovate sotto 2-0 in una sfida di fatto mai iniziata, con troppi errori e difficoltà per poter impensierire una delle più dirette rivali nella corsa alla salvezza.

 

Coach Biagio Marone ripropone Nonnati in sestetto a completare la diagonale principale con la regista Lancellotti e poi al loro fianco ci sono Fusco e Kaplanska in posto quattro, Credi e Guzin al centro con Righi libero. Dall’altra parte della rete Concorezzo risponde con Purashaj al palleggio, Stival opposta, Bucciarelli e Trevisan in posto quattro, Veneriano e Bernasconi al centro e l’ex di giornata, Anna Rocca, nel ruolo di libero.

Pronti, via e dopo i primi palloni le brianzole mettono subito il naso avanti sfruttando le difficoltà e gli errori delle modenesi che non riescono, soprattutto con le attaccanti esterne, a trovare sbocchi positivi a livello offensivo. Concorezzo vola subito sul 9-4 e non si volta mai indietro fino al 25-16 finale.
Nel secondo set la musica non cambia con Visentin per Fusco in posto quattro e di fatto non c’è partita dopo il 9-7 arrivato anche grazie agli errori di Bucciarelli e Bernasconi in attacco. L’unico terminale offensivo efficace nel parziale è Nonnati e anche il doppio cambio, con Sazzi e Barakova, oltre al ritorno di Fusco per Kaplanska non sortisce effetti con Concorezzo che chiude 25-13 volando sul 2-0.

 

Modena è con le spalle al muro sia nel match che nella corsa salvezza e proprio qua trova la reazione che serve per riaprire il match. Kaplanska, Nonnati e le centrali confezionano il break iniziale di 6-2 che le brianzole per la prima parte del set non riescono ad erodere, prima di sfruttare qualche errore e qualche giocata per riavvicinarsi senza mai riuscire ad impattare. Kaplanska attacca out la palla del possibile 17-17, ma c’è il tocco a muro che mantiene il mini break di vantaggio. E’ un testa a testa in cui le padrone di casa riescono a mantenere i nervi saldi e il video check aiuta anche Visentin sulla palla del 24-22. Bucciarelli annulla il primo set point, ma alla seconda occasione ancora Visentin chiude per il 25-23 che porta al cambio campo.

 

Con entusiasmo ritrovato Modena vola subito sul 5-1 trascinata da Kaplanska diventata incontenibile nel quarto set.
Credi e Visentin la supportano alla perfezione fino all’errore di Stival per il 17-10 che sembra aprire la strada al tiebreak. Qui, però, Concorezzo trova un primo break e poi sul 22-16 ne trova un altro che le riporta sul 22-20. Credi a muro spegne la rimonta ospite e Nonnati firma il 25-22 che vale il quinto e decisivo set.

 

Nel parziale che decide la gara Nonnati trova il primo acuto che porta le sue sul 5-3 e poi mette a terra anche il pallone che vale il cambio campo sull’8-6. Visentin al rientro in campo firma il +3 e di nuovo Nonnati sembra mettere in discesa la strada con il punto dell’11-7. Il ritorno alla vittoria, però, dev’essere sudato fino all’ultimo e con tre punti consecutivi Bucciarelli riporta le sue a -1, ma mette anche out i due pallonetti spinti che riportano Modena sul 13-10. Stival sale in cattedra con due vincenti, ma anche con l’invasione che regala due match point alle gialloblù prima di annullarli entrambi lei per il 14-14.
E’ qui che Kaplanska decide di chiudere il match con l’attacco potente che colpisce Bucciarelli e con l’ace sulla stessa schiacciatrice per il 16-14 che apre la festa nella metà campo gialloblù.

