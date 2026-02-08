'Dignità? Parola sconosciuta e eliminata dal vocabolario della Fondazione di Modena'

'Ma nessuna meraviglia, a Modena le cose vanno così. Il binomio politica e affari è talmente compenetrato nel costume di vita dei modenesi da essere considerato una pratica normale. Ma siccome le sorprese non finiscono mai, questi integerrimi, leali, affidabili e responsabili amministratori del tesoretto dei modenesi, anziché andarsene a casa, a breve ce ne stanno preparando un’altra. concordate tra l’Associazione nazionale delle Fondazioni bancarie (Acri) e il Ministero dell’Economia e Finanze, tra le quali la possibilità di un allungamento fino a sei anni (rispetto agli attuali quattro) dei mandati del Presidente e del Consiglio di Indirizzo (non del Cda). Non ci sarebbe nulla da eccepire al riguardo, se, come avviene in casi analoghi, il provvedimento dell’eventuale allungamento trovasse applicazione dal successivo mandato'.
'Ma una norma transitoria, a dir poco, “birichina” con effetto retroattivo, prevede che, se approvato, l’allungamento a sei anni possa venire applicato dal mandato in corso. Cioè, per la Fondazione di Modena i componenti nominati dagli enti cittadini fino al 2027, andrebbero in scadenza al 2029 per autonomina. Direi un aberrazione, che la dice lunga sulla degenerazione delle Fondazioni bancarie, sempre più asservite alla politica e alle sue distorsive logiche. Fin da lunedì 9 febbraio, quando la Fondazione di Carpi si esprimerà in proposito, avremo il polso del comportamento delle Fondazioni bancarie modenesi. Sperare in un sussulto di orgoglio e, anche di dignità dei componenti delle Fondazioni di rimettere in ogni caso le nomine nelle mani dei nominanti alla scadenza del loro attuale mandato è forse troppo.