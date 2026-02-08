Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi vince su tutti: non si dimette e punta al mandato di 6 anni
Al presidente della Fondazione non basta suggellare la resa dei suoi avversari con lo schiaffo del patto-polisportive contestuale alla deposizione delle armi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
Modena, Paradisi e Lenzini eletti ufficialmente alla guida del Pd: 'Partito aperto, plurale, radicato e utile'
Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni
Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti
Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini
Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo FondazioneArticoli Recenti
Carpi, caso Aimag e Fondazione: i due incubi del sindaco Righi
Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto del sindaco pacificato dall'omelia del vescovo
Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto d'orgoglio del sindaco Mezzetti è durato un mese e mezzo
Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi