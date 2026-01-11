Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Volley Modena cade anche ad Altafratte, ma cresce e sfiora il tiebreak

Il Volley Modena cade anche ad Altafratte, ma cresce e sfiora il tiebreak

Coach Marone sceglie in avvio il sestetto con Lancellotti in cabina di regia, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro

Si allunga la striscia negativa, a livello di risultati, per il Volley Modena, ma l’1-3 sul campo di Altafratte regala qualche segnale positivo alle gialloblù che, set dopo set, ritrovano il loro gioco sfiorando la possibilità di giocarsi tutto al tiebreak dopo essersi ritrovate sotto 2-0 nel conto dei parziali.

Coach Marone sceglie in avvio il sestetto con Lancellotti in cabina di regia, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro con Righi libero.

Dall’altra parte per le padrone di casa c’è Stocco al palleggio, Mazzon opposto, Bozzoli e Lisa Esposito in posto quattro, Bovo e Moroni, ad alternarsi con Pedrolli nel cambio under, al centro con Sposetti libero.

Inizio di gara tutt’altro che favorevole per le modenesi che subiscono il servizio teso e potente di Stocco con due ace prima di trovare il cambio palla con Gerosa al centro. Padova, però, allunga pallone su pallone mostrando maggior ritmo e cattiveria fino al 10-2, quando arriva la reazione propiziata da Nonnati con ace e attacco che assieme al vincente di Visentin dimezzano il divario.
Modena sembra entrare in partita e trovare un buon break anche sul servizio di Marinucci su cui si arriva fino al 13-11 e poi due attacchi di Fusco valgono il 15-13 prima del nuovo allungo delle padrone di casa e sarà anche quello decisivo perché la maggior pressione a muro, unita a quella al servizio, frutta i vincenti che scavano il solco fino al 25-17 che chiude il primo set.

 

Si cambia campo e si riparte con un attacco di Fusco per Modena poi le venete allungano sul 6-3 prima della pronta reazione di capitan Lancellotti e compagne che impattano con due attacchi di Nonnati e sorpassano ancora con Fusco. Esposito invade a rete attaccando ed è 10-8 Modena che porta al primo time out per coach Sinibaldi. Stocco di seconda trova subito il cambio palla e poi arriva il cambio della diagonale principale per le venete con Hanle prima e Romanin poi che sostituiscono le pari ruolo Mazzon e Stocco. Bozzoli pareggia a 12 e poi c’è il sorpasso con il primo tempo di Pedrolli. E’ una fase più propizia alle padrone di casa che si portano fino al 20-17 con due attacchi di Esposito e sarà il mini break decisivo perché Marinucci riporta le sue a -1 poi gli errori al servizio di Guzin, subentrata proprio a quest’ultima, e Lancellotti oltre alla pipe out di Visentin chiudono il conto 25-22 regalando il 2-0 ad Altafratte.

 

Nuovo cambio campo e si riparte dai sestetti che avevano chiuso il parziale precedente.
Altafratte accelera subito sul 4-2, ma Credi pareggia sul 5-5 prima del nuovo +3 delle padrone di casa sugli attacchi out di Fusco e Visentin. Quest’ultima trova il cambio palla che serviva e poi Nonnati dall’attacco e dal servizio pareggia a quota 9. Il sorpasso arriva su un’invasione a rete delle padrone di casa e poi ancora l’opposta modenese firma il +2 che diventa +3 sull’attacco out di Esposito. Modena è cresciuta nel gioco e nella precisione e adesso gioca alla pari con le rivali allungando anche ancora una volta con Nonnati in attacco e a muro assieme a Credi fino al 19-13. Il break sarà decisivo perché il gioco di Padova ora è decisamente meno fluido di prima e allora è ancora una volta Credi a chiudere con il muro del 25-18 che riapre la contesa.

 

Rinfrancata dal set vinto Modena parte con un attacco di Nonnati e battaglia punto a punto anche nell’inizio del nuovo parziale fino all’ace di Guzin che regala il +2 e convince il tecnico di casa Sinibaldi a fermare subito il gioco con il primo discrezionale a disposizione.
Al rientro in campo Esposito trova il cambio palla e Sinibaldi ripropone la diagonale principale con Stocco e Mazzon, ma il momento è favorevole a Modena che piazza il break stringendo le maglie in difesa e mettendo pressione ad Altafratte. Un attacco in rete di Bozzoli vale il +5 per le gialloblù sul 17-12 e il divario rimane fino all’attacco di Visentin per il 21-16. Sembra avvicinarsi il tiebreak, ma proprio sullo sprint finale Padova trova la rotazione giusta, con Stocco al servizio, per ricucire e sorpassare fino al 25-23 in volata firmato da Esposito che chiude 3-1 l’incontro. 

