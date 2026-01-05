Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Nell'area dell’ex Mercato Bestiame di Modena, vicino a via Rubes Triva e a via Mario Del Monte, una nuova via sarà intitolata all’ex sindaco Germano Bulgarelli. Lo ha deciso la nuova Commissione toponomastica del Comune di Modena che si è insediata da alcuni mesi e che ha iniziato a valutare le nuove proposte di intitolazione.

Bulgarelli è stato il terzo sindaco di Modena dopo la Liberazione ricoprendo l’incarico dal 3 marzo del 1972, subentrando a Rubes Triva, fino al 1980 quando venne eletto Mario del Monte. In precedenza, era diventato consigliere comunale nel 1960 nella lista del Pci, quando sindaco era Alfeo Corassori, e poi nominato assessore effettivo nel 1962 con il sindaco Triva, dopo essere stato assessore supplente dal 1960.

Tra il 1970 e il 1972 è stato assessore nella prima legislatura della Regione Emilia-Romagna, con la delega alla Sanità. Bulgarelli ha ricoperto di nuovo l’incarico di assessore regionale dopo l’esperienza come sindaco: dal 1980 al 1982 con le deleghe alla Programmazione e agli Affari istituzionale e legislativi, dal 1982 al 1987 con le deleghe a Programmazione e Bilancio.

E' deceduto il 3 luglio 2014 all'età di 81 anni.