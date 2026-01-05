Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Bulgarelli è stato il terzo sindaco di Modena dopo la Liberazione ricoprendo l’incarico dal 3 marzo del 1972, subentrando a Rubes Triva, fino al 1980

1 minuto di lettura

Nell'area dell’ex Mercato Bestiame di Modena, vicino a via Rubes Triva e a via Mario Del Monte, una nuova via sarà intitolata all’ex sindaco Germano Bulgarelli. Lo ha deciso la nuova Commissione toponomastica del Comune di Modena che si è insediata da alcuni mesi e che ha iniziato a valutare le nuove proposte di intitolazione.

Bulgarelli è stato il terzo sindaco di Modena dopo la Liberazione ricoprendo l’incarico dal 3 marzo del 1972, subentrando a Rubes Triva, fino al 1980 quando venne eletto Mario del Monte. In precedenza, era diventato consigliere comunale nel 1960 nella lista del Pci, quando sindaco era Alfeo Corassori, e poi nominato assessore effettivo nel 1962 con il sindaco Triva, dopo essere stato assessore supplente dal 1960.

Tra il 1970 e il 1972 è stato assessore nella prima legislatura della Regione Emilia-Romagna, con la delega alla Sanità. Bulgarelli ha ricoperto di nuovo l’incarico di assessore regionale dopo l’esperienza come sindaco: dal 1980 al 1982 con le deleghe alla Programmazione e agli Affari istituzionale e legislativi, dal 1982 al 1987 con le deleghe a Programmazione e Bilancio.

E' deceduto il 3 luglio 2014 all'età di 81 anni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Modena Volley vince a Padova: è il quinto successo consecutivo in campionato

Le ragazze del Volley Modena lottano ma non basta: Imola passa 3-0 al PalaMadiba

Le ragazze del Volley Modena lottano ma non basta: Imola passa 3-0 al PalaMadiba

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Allo Zelocchi, con campo nuovo, ripresi gli allenamenti del Modena: il 6 porte aperte ai tifosi

Allo Zelocchi, con campo nuovo, ripresi gli allenamenti del Modena: il 6 porte aperte ai tifosi

Ultimo scontro diretto della regular season per il Volley Modena, al PalaMadiba arriva Imola

Ultimo scontro diretto della regular season per il Volley Modena, al PalaMadiba arriva Imola

Articoli più Letti Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena lavora, Roma tassa: la manovra che tradisce chi produce

Modena lavora, Roma tassa: la manovra che tradisce chi produce

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'

Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'

'Don Rodrigo poteva essere chiunque: occorre riflettere sul pericolo sociale'

'Don Rodrigo poteva essere chiunque: occorre riflettere sul pericolo sociale'

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia

Inchiesta finanziamenti ad Hamas, insulti alla Ascari (M5S): presentata denuncia