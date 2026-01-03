Ultimo scontro diretto della regular season per il Volley Modena, al PalaMadiba arriva Imola

Torna in campo al PalaMadiba il Volley Modena per quella che, verosimilmente, sarà l’ultima occasione di mettere fieno in cascina in ottica Pool Salvezza. La terzultima giornata del girone B di Serie A2 Tigotà, infatti, propone per le gialloblù il derby tutto emiliano romagnolo contro Imola attualmente a quattro lunghezze di distacco dal quinto ed ultimo posto utile per l’accesso alla Pool Promozione. Capitan Lancellotti e compagne sono così chiamate a dare un cambio di rotta a questo girone di ritorno della regular season avaro di soddisfazioni, anche perché un risultato positivo sarebbe doppiamente importante: da una parte, infatti, potrebbe condannare matematicamente o quasi le bolognesi alla Pool Salvezza e dall’altra regalerebbe punti utili per la seconda fase oltre ad evitare il rischio di perdere anche quello conquistato all’andata, quando ad imporsi furono le padrone di casa per 3-2.Le festività di Capodanno non hanno fermato il lavoro di coach Marone e del suo staff, con la squadra che ha sciolto le righe dopo l’allenamento mattutino del 30 dicembre per poi ritrovarsi nella serata dell’1 gennaio per riprendere il lavoro sul campo. La sfida d’andata, giocata alla pari con un avversario di spessore, dev’essere ben fissa nella testa delle gialloblù che hanno tutte le possibilità per replicare la prestazione garantendosi, però, un risultato positivo.Grande protagonista di allora fu l’ex di giornata, Arianna Visentin, ben coadiuvata dalle compagne, mentre tra le fila delle imolesi servirà porre particolare attenzione in primis alle due straniere del roster ovvero la schiacciatrice americana Puck Hoogers e l’opposta israeliana Polina Malik, decisiva nei momenti cruciali della gara d’andata e miglior realizzatrice stagionale della propria formazione fino ad ora.Fischio d’inizio di Volley Modena-Clai Imola Volley in programma domani alle ore 17. Arbitri dell’incontro saranno Deborah Proietti e Marco De Orchi, mentre al Videocheck è stata designata Martina Chiara. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.Intanto il Volley Modena ha portato a termine un’operazione di mercato di grande spessore, garantendo a coach Biagio Marone un rinforzo di valore internazionale per il reparto delle schiacciatrici. Sotto la Ghirlandina, infatti, è arrivata Mariia Kaplanska (), giocatrice di nazionalità ucraina che nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia dello Slovan Bratislava, formazione capolista e imbattuta del campionato slovacco.Nata a Odessa nel 2003 Kaplanska è uno dei talenti emergenti più interessanti della pallavolo ucraina, con un’esperienza internazionale già di considerevole spessore.La scorsa estate ha fatto parte della rosa della sua nazionale partecipando al Mondiale poi vinto dall’Italia di Velasco, mentre nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Quimper Volley, in Francia, conquistando il primo posto nella classifica del miglior servizio del campionato francese con 44 ace messi a segno. Nel 2023/24 l’ultima stagione in patria con la maglia del VK Bukovynka dove, invece, sempre a livello personale si era messa in luce come miglior schiacciatrice stando alle statistiche ufficiali del torneo. Dal 2020/21 al 2022/23, infine, ha militato nel Prometej con cui ha conquistato ben tre Scudetti consecutivi.