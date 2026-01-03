Intanto il Volley Modena ha portato a termine un’operazione di mercato di grande spessore, garantendo a coach Biagio Marone un rinforzo di valore internazionale per il reparto delle schiacciatrici. Sotto la Ghirlandina, infatti, è arrivata Mariia Kaplanska (nella foto), giocatrice di nazionalità ucraina che nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia dello Slovan Bratislava, formazione capolista e imbattuta del campionato slovacco.Nata a Odessa nel 2003 Kaplanska è uno dei talenti emergenti più interessanti della pallavolo ucraina, con un’esperienza internazionale già di considerevole spessore.
Ultimo scontro diretto della regular season per il Volley Modena, al PalaMadiba arriva Imola
