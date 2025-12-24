Modena, venerdì al Braglia arriva il Monza

Modena in campo al Braglia nell’anticipo pomeridiano del boxing day di Santo Stefano nel secondo dei due big match casalinghi consecutivi: la gara sarà anche l’ultimo turno del 2025. Arriva al Braglia il Monza degli ex Bianco e Azzi, per una partita che ha un po’ il sapore della resa dei conti o forse della rivincita; è la prima volta che il Modena e Bianco si ritrovano di fronte da ex dopo l’esonero patito dal mister nell’aprile del 2024; probabile che Bianco intenda dimostrare che il suo non fu un fuoco di paglia.Il Monza ha giocato a Modena 26 volte: nei precedenti al Braglia, ci sono 12 vittorie del Modena, 12 pareggi, dei quali 10 per 1 a 1, e 2 sole vittorie del Monza, che non vince a Modena dalla vigilia di Natale del 1961, campionato di serie B, finì 3 a 1 per gli ospiti; l’ultima vittoria dei gialli risale al 21.4.96 serie B, finì 1 a 0 per il Modena con rete di Raffaele Paolino; l’ultimo incrocio al Braglia risale al 16.8.2014, una gara di Coppa Italia poi vinta dal Modena ai calci di rigore.Il Monza ha giocato fuori casa 8 volte, conquistando 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, condite da 11 reti segnate e 8 subite: una squadra che sulla carta è un’altra corazzata e che scenderà al Braglia per fare bottino pieno.La gara con il Monza è però una ottima occasione per i gialli per provare a rilanciarsi e a invertire i trend negativi dell’ultimo periodo: i gialli non vincono in casa dal 2 novembre (3 a 0 alla Juve Stabia), sono reduci da tre sconfitte, di cui due consecutive in casa, nelle ultime 4 partite, e contro le prime 7 del campionato hanno pareggiato, seppure in trasferta, solo con Palermo e Frosinone, perdendo contro Venezia e Catanzaro in casa e Cesena fuori casa; la gara con il Monza potrà pertanto permettere ai gialli di invertire il trend negativo e magari portare a casa tre punti per mantenere il canarino nelle zone nobili del campionato, in attesa del mercato di gennaio che potrebbe regalare qualche innesto per rinforzare la rosa.Per le scelte iniziali di formazione, Sottil sconta le assenze dell’infortunato Defrel ma recupera Tonoli e Nieling; il probabile undici di partenza potrebbe vedere, davanti a Chichizola, il rientrante Tonoli, con Adorni e uno tra Dellavalle e Nieling; a centrocampo, dadestra, probabili Beyuku (anche se in ballottaggio con Zanimacchia), Santoro, Gerli, uno tra Sersanti e Pyythia, e Zampano; davanti come sempre le solite incognite; probabile conferma per Massolin, da scegliere in coppia con chi: per la maglia da titolare, al ballottaggio ci sono Gliozzi e Mendes; da valutare anche l’ipotesi di una chance da subito per Di Mariano.Arbitra la partita Bonacina di Bergamo con il quale il Modena ha cinque precedenti con 2 pareggi e 3 sconfitte; i brianzoli sono invece al primo incrocio con l’arbitro bergamasco. Calcio di inizio allo stadio Braglia nel tardo pomeriggio di Santo Stefano alle ore 17.15 davanti a un pubblico che si prospetta numeroso visto l’andamento della prevendita nelle ultime ore; il pubblico è chiamato a raccolta per spingere i gialli verso una vittoria che avrebbe un grande valore.