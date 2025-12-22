Serie D, il Cittadella torna a San Damaso

Manca ancora l'ufficialità ma la gara del 4 gennaio Cittadella-Correggese, prima di ritorno del campionato di Serie D, si giocherà al campo Allegretti di San Damaso. Il manto erboso (come si vede dalla foto) è in ottime condizioni dopo la recente semina che ha costretto la Cittadella a giocare le proprie partite in casa tra Budrio e Spezzano. Un campo che ora si presenta in ottime condizioni e che se il tempo le permetterà, sarà così da qui fino alla fine del campionato. All'andata la partita finì con una vittoria in rimonta per 2-1 per la squadra di Gori.

Matteo Pierotti