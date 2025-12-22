Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, il Cittadella torna a San Damaso

Serie D, il Cittadella torna a San Damaso

All'andata la partita con la Correggese finì con una vittoria in rimonta per 2-1 per la squadra di Gori

1 minuto di lettura

Manca ancora l'ufficialità ma la gara del 4 gennaio Cittadella-Correggese, prima di ritorno del campionato di Serie D, si giocherà al campo Allegretti di San Damaso. Il manto erboso (come si vede dalla foto) è in ottime condizioni dopo la recente semina che ha costretto la Cittadella a giocare le proprie partite in casa tra Budrio e Spezzano. Un campo che ora si presenta in ottime condizioni e che se il tempo le permetterà, sarà così da qui fino alla fine del campionato. All'andata la partita finì con una vittoria in rimonta per 2-1 per la squadra di Gori.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, il Cittadella Vis Modena chiude l'anno con pareggio con la Pistoiese

Serie D, il Cittadella Vis Modena chiude l'anno con pareggio con la Pistoiese

Serie D, Cittadella-Pistoiese si gioca a Budrio

Serie D, Cittadella-Pistoiese si gioca a Budrio

Cittadella Vis Modena, trasferta amara: il Pro Palazzolo vince 2-1

Cittadella Vis Modena, trasferta amara: il Pro Palazzolo vince 2-1

Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City

Cittadella Vis Modena, netta vittoria contro il Sangiuliano City

Serie D, il Cittadella a Spezzano ospita il Sangiuliano

Serie D, il Cittadella a Spezzano ospita il Sangiuliano

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Sassuolo beffato in casa: 0-1 col Torino

Sassuolo beffato in casa: 0-1 col Torino

Le ragazze del Volley Modena ancora sconfitte: Altamura vince 3 a 0

Le ragazze del Volley Modena ancora sconfitte: Altamura vince 3 a 0

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Volley Superlega: Modena ancora avanti, 3-1 al Cisterna

Carpi, pareggio in casa col Guidonia

Carpi, pareggio in casa col Guidonia