Sassuolo beffato in casa: 0-1 col Torino

Sassuolo beffato in casa: 0-1 col Torino

Per il Sassuolo è la quarta sconfitta casalinga

'Per me oggi è stata una partita con poche occasioni. Nel primo tempo la gara è rimasta molto equilibrata, senza grandi opportunità né da una parte né dall’altra. Nella ripresa, secondo me, noi possiamo e dobbiamo fare molto meglio, perché a tratti entriamo in partita senza obiettivi chiari e con scelte che non rispecchiano le nostre caratteristiche'. Queste le parole di mister Grosso raccolte da Mauro Tonelli al termine di Sassuolo - Torino vinta dagli avversari 1-0 su rigore trasformato da Vlasic nella ripresa.
'Nonostante questo, la partita è rimasta in equilibrio. È stata una gara così: molto equilibrata, decisa da un episodio. Sull’episodio si può discutere se sia stato fatto bene o male, ma purtroppo quando una partita è così bloccata basta un dettaglio a fare la differenza. Dispiace, perché il risultato è penalizzante per quello che si è visto in campo, ma dobbiamo rimetterci subito al lavoro'.

Il tabellino

Sassuolo-Torino 0-1
Reti: 65' Vlasic
Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (st 33′ Candé); Vrankx (st 18′ Lipani), Matic, Koné; Volpato (st 33′ Fadera), Cheddira (st 18′ Moro), Laurienté (st 33′ Pierini). A disp. Satalino, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All. Grosso.
Torino: Paleari; Tameze (st 42′ Casadei), Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Asllani (st 42′ Biraghi), Gineitis (st 14′ Ilic), Lazaro; Adams (st 40′ Ngonge), Zapata (st 14′ Simeone). A disp. Israel, Popa, Sazonov, Dembele, Nkounkou, Anjorin, Ilkhan, Aboukhlal, Njie. All. Baroni.
Ammoniti: 32′ Matic (S), 38′ Walukiewicz (S), 71' Ilic (T), 75' Idzes (S)
Arbitro: Calzavara di Varese. Assistenti: Cecconi e Ceccon. IV uomo: Doveri. Var: Mazzoleni. Avar: Baroni

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

