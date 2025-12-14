Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie A: il Sassuolo frena il Milan con due gol

Finisce 2-2. Non basta la doppietta di Bartesaghi dopo il vantaggio firmato Koné

Il Milan di Allegri inciampa ancora contro il Sassuolo e vede sfumare la possibilità di presentarsi alla Supercoppa da capolista. Finisce 2-2, una gara rocambolesca con tanti episodi.
La partita si accende presto: al 13’ Koné, servito da un ispirato Pinamonti, sorprende Maignan con un tocco sotto che porta avanti i neroverdi. La risposta milanista arriva al 34’, quando Bartesaghi sfrutta un passaggio illuminante di Loftus-Cheek e firma il pari. Lo stesso giovane difensore, a inizio ripresa (47’), trova la doppietta con un sinistro sul primo palo, complice la deviazione di Nkunku.
Sembra il gol che chiude i giochi, ma il Sassuolo non si arrende. Dopo due reti annullate – a Pulisic per fallo di Loftus e a Rabiot per fuorigioco – è Laurienté a riportare equilibrio con un colpo preciso, ancora su assist di Pinamonti. Nel finale lo stesso attaccante sfiora addirittura il colpaccio, colpendo un palo clamoroso a Maignan battuto.
Sassuolo, momentaneamente nella metà alta della classifica al 9° posto.

 

Il tabellino
MILAN-SASSUOLO 2-2

 

Reti: 14' Kone, 34' Bartesaghi, 47' Bartesaghi, 77' Lauriente
MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 5,5, Gabbia 5 (60' De Winter 5), Pavlovic 6; Saelemaekers 6 (90' Athekame sv), Loftus-Cheek 6,5, Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 7,5 (90' Estupinan sv); Pulisic 5,5 (73' Ricci 5,5), Nkunku 6. All. Allegri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5, Idzes 5,5, Muharemović 6, Candé 5,5 (59' Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 6,5, Koné 7; Volpato 5,5 (87' Moro sv), Pinamonti 7 (87' Cheddira), Fadera 5 (59' Lauriente 7,5). All. Grosso.
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Loftus-Cheek, Fadera, Thorstvedt

 

 

