Le ragazze del Volley Modena ancora sconfitte: Altamura vince 3 a 0

Continua il digiuno dalla vittoria, ma anche dai punti che potrebbero essere fondamentali per la classifica in casa Volley Modena. Le ragazze di coach Biagio Marone tornano al PalaMadiba per affrontare in uno scontro diretto la Panbiscò Leonessa Altamura e cadono 3-0 al termine di un match deciso, di fatto, dai troppi errori così come era successo dieci giorni fa contro Fasano.Coach Biagio Marone lancia in sestetto l’ultima arrivata Bibiana Guzin in mezzo alla rete a fare reparto con Marinucci, mentre per il resto solo conferme con Lancellotti in cabina di regia, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Righi libero.Dall’altra parte coach Dell’Anna propone Caracuta al palleggio, Krasteva opposta, Bierria e Riva sono le schiacciatrici, Pulliero e Soriani le centrali con Biagini libero.Pronti, via e Altamura trova subito il primo mini break portandosi sul 7-3, un vantaggio fondamentale perché Modena non riesce a dare fluidità alla propria fase break a causa dei troppi errori. Capitan Lancellotti prova a mettere in ritmo tutte le proprie attaccanti e sul muro di Visentin arriva il -1 sull’11-12, ma è solo uno sprazzo perché la stessa schiacciatrice trova alcuni cambi palla fondamentali prima che Marinucci firmi la parità a quota 15.Sono, però, nuovamente gli errori di Modena a scavare a questo punto il solco decisivo con Altamura che chiude 25-21 con Bierria. Si cambia campo ed è subito 3-0 per le ospiti con coach Marone che propone Credi per Marinucci al centro. Un muro della stessa giocatrice subentrata vale il 7-8, ma le pugliesi mantengono il pallino del gioco e allungano nuovamente. Sul 10-14 entra anche Dodi per Nonnati nel ruolo di opposto, ma non cambia l’andamento del match con le ospiti che allungano ulteriormente e chiudono sempre con la schiacciatrice statunitense, implacabile nel set, 25-19. Spalle al muro Modena prova a reagire e ha un sussulto nella fase centrale del terzo parziale quando due attacchi di Nonnati e un muro di Credi valgono il +2 sul 12-10. Soriani, però, trova il cambio palla e Altamura riallunga sui due errori in attacco di Visentin e con il muro di Bierria per il 14-12. Modena rimane a contatto con Visentin in cabina di regia che pareggia a 19, ma commette nuovamente un errore per il cambio palla delle pugliesi che piazzano il break decisivo e con Krasteva chiudono 25-20 regalandosi i tre punti.