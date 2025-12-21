Coach Biagio Marone lancia in sestetto l’ultima arrivata Bibiana Guzin in mezzo alla rete a fare reparto con Marinucci, mentre per il resto solo conferme con Lancellotti in cabina di regia, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Righi libero.Dall’altra parte coach Dell’Anna propone Caracuta al palleggio, Krasteva opposta, Bierria e Riva sono le schiacciatrici, Pulliero e Soriani le centrali con Biagini libero.Pronti, via e Altamura trova subito il primo mini break portandosi sul 7-3, un vantaggio fondamentale perché Modena non riesce a dare fluidità alla propria fase break a causa dei troppi errori. Capitan Lancellotti prova a mettere in ritmo tutte le proprie attaccanti e sul muro di Visentin arriva il -1 sull’11-12, ma è solo uno sprazzo perché la stessa schiacciatrice trova alcuni cambi palla fondamentali prima che Marinucci firmi la parità a quota 15.
Le ragazze del Volley Modena ancora sconfitte: Altamura vince 3 a 0
Le ragazze di coach Biagio Marone tornano al PalaMadiba per affrontare in uno scontro diretto la Panbiscò Leonessa Altamura e cadono 3-0
