Volley Modena, scontro diretto al PalaMadiba con Fasano e in gialloblù arriva Bibiana Guzin

Il mercato

Primo scontro dal peso specifico tutt’altro che banale per il Volley Modena in questo girone di ritorno della regular season del campionato di Serie A2 Tigotà. Capitan Lancellotti e compagne ospitano domani al PalaMadiba la Olio Pantaleo Volley Fasano in uno scontro direttissimo per la corsa alla salvezza. Le rivali pugliesi, infatti, occupano il penultimo posto in classifica con dieci punti e, pertanto, vincere questo match rappresenta per entrambe un’occasione non da poco per mettere fieno in cascina e tanto morale in vista delle ultime gare di stagione regolare.In campo si affrontano le due neopromosse dall’ultima Serie B1, ma indubbiamente Fasano ha rinforzato il proprio roster con giocatrici italiane e non di grande esperienza e qualità per la categoria. Fondamentale nei risultati ottenuti dalla squadra di coach Paolo Totero l’accoppiata di straniere formata dalla schiacciatrice argentina Candela Sol Salinas e dall’opposta finlandese Piia Korhonen, ma tra le pugliesi militano altre giocatrici di assoluta affidabilità tra cui l’altro posto quattro Claudia Provaroni, la centrale Federica Piacentini ed il libero Federica Vittorio. Da segnalare anche il ritorno sotto la Ghirlandina, nelle vesti di avversaria, di Aurora Del Freo che poche settimane fa ha concluso la sua esperienza in gialloblù accasandosi proprio conla compagine pugliese.Si apre il mercato in entrata per il Volley Modena, in questo inizio di girone di ritorno, con l’approdo sotto la Ghirlandina di Bibiana Guzin, centrale che ha vestito nella prima parte di stagione la maglia di Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Nativa di Ozzano dell’Emilia, classe 2004, la giocatrice va a rinforzare con le sue qualità e la sua esperienza in categoria il reparto della formazione gialloblù in vista della parte più calda di questa Serie A2 ovvero le sfide cruciali per definire il piazzamento nella regular season e il punteggio di partenza in quella che sarà la seconda e decisiva fase.Guzin inizia la propria carriera sotto rete nella società di casa per poi essere protagonista in alcuni dei settori giovanili più importanti d’Italia a partire dal Volley Academy Sassuolo, con cui ha conquistato un secondo posto alle Finali Nazionali Under 16, per poi passare al Volley Academy Piacenza ed infine all’Imoco Volley con cui si è laureata campionessa d’Italia Under 18. Tra le grandi, invece, la sua carriera inizia con la Libertas Martignacco nella stagione 2022/23 per poi approdare l’anno dopo al Volley Soverato dove si ritaglia un ruolo da protagonista con 28 presenze e 201 punti realizzati.Nello scorso campionato, infine, ha vestito la maglia dell’Akademia Sant’Anna Messina con cui è arrivata ad un passo dalla promozione in Serie A1.Fischio d’inizio di Volley Modena-Olio Pantaleo Volley Fasano in programma domani alle ore 17:30. Arbitri dell’incontro saranno David Kronaj e Fabrizio Giulietti, mentre al Videocheck è stato designato Davide Basilio Fallica. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.