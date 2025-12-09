Volley Modena, scontro diretto al PalaMadiba con Fasano e in gialloblù arriva Bibiana Guzin

Il mercatoSi apre il mercato in entrata per il Volley Modena, in questo inizio di girone di ritorno, con l’approdo sotto la Ghirlandina di Bibiana Guzin, centrale che ha vestito nella prima parte di stagione la maglia di Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Nativa di Ozzano dell’Emilia, classe 2004, la giocatrice va a rinforzare con le sue qualità e la sua esperienza in categoria il reparto della formazione gialloblù in vista della parte più calda di questa Serie A2 ovvero le sfide cruciali per definire il piazzamento nella regular season e il punteggio di partenza in quella che sarà la seconda e decisiva fase.Guzin inizia la propria carriera sotto rete nella società di casa per poi essere protagonista in alcuni dei settori giovanili più importanti d’Italia a partire dal Volley Academy Sassuolo, con cui ha conquistato un secondo posto alle Finali Nazionali Under 16, per poi passare al Volley Academy Piacenza ed infine all’Imoco Volley con cui si è laureata campionessa d’Italia Under 18. Tra le grandi, invece, la sua carriera inizia con la Libertas Martignacco nella stagione 2022/23 per poi approdare l’anno dopo al Volley Soverato dove si ritaglia un ruolo da protagonista con 28 presenze e 201 punti realizzati.
Fischio d’inizio di Volley Modena-Olio Pantaleo Volley Fasano in programma domani alle ore 17:30. Arbitri dell’incontro saranno David Kronaj e Fabrizio Giulietti, mentre al Videocheck è stato designato Davide Basilio Fallica. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.