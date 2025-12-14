Le ragazze del Volley Modena lottano ad Altino, ma si arrendono 3-1

Lotta alla pari sul campo di Altino, ma ancora una volta manca la zampata nei momenti decisivi per il Volley Modena che dopo aver strappato il primo set alla compagine abruzzese ne subisce il ritorno non riuscendo a gestire nella maniera migliore i finali punto a punto del terzo e quarto parziale.Coach Marone propone il suo sestetto più collaudato in avvio con Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Credi e Marinucci al centro con Righi libero. Dall’altra parte Ingratta può contare a sua volta sulla formazione tipo con Bagnoli e Siakretava a comporre la diagonale palleggio-opposto, Murmann e Ndoye, che si alterna con capitan Sassolini in seconda linea, in posto quattro, Polesello e Marchesini al centro con Tesi libero.Inizio di gara propizio alle padrone di casa che si portano subito sul 5-2 sfruttando Murmann e il gioco al centro. Modena inizia a carburare solo alla metà del parziale, dopo il time out sul punteggio di 11-6, e con l’accoppiata Visentin-Marinucci ricuce dal 13-8 portando anche avanti sul 13-15 firmato proprio dalla centrale in fast. E’ un momento propizio perché Visentin trova l’ace del +3 e Fusco firma il 14-18 in attacco, ma Altino reagisce e spreca il pallone del pareggio con Trampus appena subentrata a Murmann.Nel finale esordisce Guzin, tra l’altro ex di giornata, e Modena si porta 24-21 prima di sprecare tre palle set a cui pone poi rimedio Nonnati con attacco ed ace del 26-24 per la propria squadra.Cambio campo e l’opposta abruzzese Siakretava suona la carica assieme a Marchesini per il 3-0 iniziale. Arrivano poi tre punti consecutivi di Marinucci per il pareggio e sorpasso 6-5 a favore di Modena che, però, si inceppa quando Fusco incappa due volte nel muro e Gerosa, subentrata a Credi, attacca in rete. Altino prende così il comando delle operazioni, va sul 15-11 prima con l’ace di Marchesini e sul 17-13 poi su uno dei pochi errori offensivi di un’ottima Visentin che poi suona la carica nel finale e propizia il break che porta le sue di nuovo a -1 sul 23-22. Proprio sui palloni decisivi, però, sale in cattedra Siakretava con i due vincenti che chiudono il set e rimettono in parità l’incontro.Si cambia ancora campo e come nei parziali precedenti le padrone di casa mettono subito la testa avanti. Visentin pareggia, però, immediatamente sul 4-4 e Nonnati sull’8-8.La fase centrale è contraddistinta dagli errori delle padrone di casa, ma Modena non ne approfitta perché a sua volta concede troppo e finisce sotto 19-15 sull’attacco murato a Fusco che poi manda out così come Dodi, subentrata nel cambio volante proprio alla compagna. Rientra anche Credi per Gerosa al centro e Modena spera di riaprire i conti quando il muro, in tandem, di Visentin e Marinucci vale il -2 sul 23-21. A spegnere i sogni gialloblù, però, è come sempre Siakretava che trova il cambio palla e poi alla prima palla set Ndoye chiude portando avanti le sue.Gialloblù rimontate e superate nel conto dei parziali, ma per la quarta volta parte meglio Altino con l’immediato 5-2 ed il time out di coach Marone. Modena sembra accusare qualcosa come nel terzo set di una settimana fa con Fasano, ma questa volta ha il merito di non mollare e di saper soffrire rimanendo agganciata a quelle 3-4 lunghezze di distanza che non possono lasciare tranquille le padrone di casa. Errore al servizio ed in attacco di Siakretava, infatti, uniti al punto di Nonnati portano Modena sul -1, ma il nuovo break arriva subito a riportare avanti Altino.Sul 19-15 è ancora Nonnati a suonare la carica con due attacchi consecutivi poi l’ace di Fusco e ancora l’opposta portano al pareggio. Siakretava trova il cambio palla del 20-19, Marchesini fa ace e Murmann piazza un pallone complicato su cui la difesa di Modena è troppo ferma. Di nuovo +3 che diventa +1, però, sul cambio palla e successivo ace di Sazzi entrata dai nove metri per Marinucci. Le gialloblù, però, non sfruttano la chance del pareggio perchè le abruzzesi gettano il cuore oltre l’ostacolo in difesa e vengono premiate ricostruendo attacchi fondamentali e chiudendo 25-23 con la solita Siakretava.