Eccellenza, per il Formigine un punto che serve a poco Campagnola

Al 17esimo Roncaglia serve Marverti che entra in area in diagonale e sul primo palo firma lo 0-1. Al 38esimo arriva il pareggio

Partita giocata su buoni ritmi, nonostante un campo piuttosto pesante. Entrambe le squadre hanno affrontato la gara con grande attenzione, cercando soprattutto di non concedere spazio all’avversario. Ne è uscita una partita molto combattuta e maschia, con diverse occasioni da rete da una parte e dall’altra, che rende il risultato finale di 1-1 sostanzialmente corretto. Al 13’ del primo tempo punizione per il Real Formigine: Valcavi di testa anticipa Vlas e lo scavalca, la palla arriva quasi sulla linea di porta ma Calabretti salva provvidenzialmente di testa mettendo in angolo. Al 17’ il Campagnola va vicinissimo al vantaggio: lancio lungo di Barilli per Rivi che controlla, salta il portiere in uscita e calcia in scivolata, ma un difensore salva a porta vuota. Sul successivo sviluppo dell’azione il Real Formigine riparte immediatamente: Roncaglia serve Marverti che entra in area in diagonale e sul primo palo firma lo 0-1. Al 38’ arriva il pareggio: Setti entra in area superando due uomini, tiro deviato in angolo; sulla battuta di Vezzani, dopo una mischia in area piccola, Calabretti trova la deviazione vincente sotto la traversa per l’1-1.
Nella ripresa le occasioni non mancano: all’11’ Ferrara, appena entrato, si presenta a tu per tu con Vlas che salva in angolo; al 16’ Cavicchioli al volo sfiora il gol su punizione di Vezzani; al 17’ ancora Vlas protagonista su tiro dal limite di Ferrara. Al 23’ grande chance per il Campagnola: punizione di Vezzani, Marzi gira di prima e colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Nel finale la gara resta intensa ma equilibrata, senza altre grandi occasioni, fino al giusto pareggio conclusivo.

CAMPAGNOLA-REAL FORMIGINE 1-1
Campagnola: Vlas, Calabretti, Setti (86' Consiglio), Vezzani, Marzi, Cavicchioli (73' Gutu), Esposito Emanuel (73' Alberti), Barilli, Angelillis, Rivi, Previato. A disp.: Vioni, Camillo, Mora, Conti , Aurea, Montanari. All. Manfredini
REAL FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Valcavi (72' Provenzano), Paglia (54' Waddi), Davoli, Sederaj, Marverti, Roncaglia, Stanco, Sighinolfi, Napoli (54' Ferrara). A disp.: Guaitoli, Stella, Artiaco, Onfiani, Guastalli, Iattici. All. Cavalli
ARBITRO: Danieli di Bologna
RETI: 17' Marverti, 39' Calabretti
NOTE: ammoniti: Davoli, Previato, Sighinolfi, Barbetta, Marzi
Matteo Pierotti
Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

