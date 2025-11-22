Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Andrà in scena in posticipo, lunedì alle ore 20:30, l’ultimo impegno del girone d’andata della regular season nel girone B della Serie A2 Tigotà per il Volley Modena. Le ragazze di coach Biagio Marone, galvanizzate dall’impresa compiuta domenica al PalaMadiba contro Nuvolì Altafratte Padova, saranno di scena alla Soevis Arena di Castellanza per affrontare le padrone di casa di Busto Arsizio, reduci da una prima parte di stagione non troppo positiva che ha portato ad un cambio di panchina utile ad invertire la rotta con due successi consecutivi su avversari tutt’altro che malleabili come Brescia e Altamura. Come sempre, quindi, servirà una prestazione importante per capitan Lancellotti e compagne con l’obiettivo di proseguire nel momento positivo che ha regalato tutti i cinque punti conquistati fino ad ora nelle ultime quattro gare.Sarà una Futura Giovani diversa da quella che ha iniziato la stagione quella che Modena si ritroverà davanti alla Soevis Arena. Il cambio di panchina, come detto, ha dato un impulso diverso alla squadra ora guidata da Mauro Tettamanti, lo scorso anno in B1 a Legnano ed in precedenza già legato alla compagine bustocca soprattutto per quanto riguarda l’attività giovanile.A complicare le cose anche l’infortunio estivo all’opposta Gaia Moroni sostituita, però, da un’atleta di assoluta qualità ed esperienza come Veronica Taborelli. Tra i punti di riferimento della squadra, poi, da citare la centrale Alice Farina seconda per punti realizzati proprio alle spalle di Taborelli e davanti alla schiacciatrice Bianca Orlandi. Tra le gialloblù di coach Marone, invece, da segnalare l’ex di giornata ovvero Aurora Del Freo che proprio la scorsa stagione ha vestito la maglia della Futura nel suo primo vero campionato tra le grandi.Punto di riferimento della seconda linea ormai già dalla scorsa stagione in casa Volley Modena è il libero Lia Righi che ha presentato così l’appuntamento a partire dalla soddisfazione di domenica scorsa: “Siamo state molto contente per la vittoria con Padova, è stato bellissimo e sono stati punti molto soddisfacenti. Siamo rimaste sul pezzo per cinque set e siamo riuscite a portare a casa un bel risultato. Ora ci aspetta Busto Arsizio che magari, sulla carta, può essere una partita un po’ più abbordabile, ma effettivamente il cambio allenatore ha portato energia e risultati quindi dovremo stare molto concentrate per portare a casa altri punti molto importanti per noi”.Il libero modenese sposta poi l’attenzione sul lavoro settimanale che la squadra sta portando avanti, ma anche quello a livello personale: “Credo che stiamo migliorando giorno per giorno, allenamento per allenamento.Che saremmo stati una squadra giovane lo sapevamo e credo che il miglioramento sul campo si sia visto nell’arco di questo periodo. A livello personale sto facendo sempre meno fatica a giocare, sto migliorando molto individualmente a mio avviso sia in difesa che in ricezione e stiamo riuscendo a trovare tutte insieme molta coesione in campo. Sono molto contenta”.