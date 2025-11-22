Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Il girone d’andata per le ragazze del Volley Modena si chiude sul campo di Busto Arsizio

Lia Righi: 'Siamo state molto contente per la vittoria con Padova, è stato bellissimo e sono stati punti molto soddisfacenti'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Andrà in scena in posticipo, lunedì alle ore 20:30, l’ultimo impegno del girone d’andata della regular season nel girone B della Serie A2 Tigotà per il Volley Modena. Le ragazze di coach Biagio Marone, galvanizzate dall’impresa compiuta domenica al PalaMadiba contro Nuvolì Altafratte Padova, saranno di scena alla Soevis Arena di Castellanza per affrontare le padrone di casa di Busto Arsizio, reduci da una prima parte di stagione non troppo positiva che ha portato ad un cambio di panchina utile ad invertire la rotta con due successi consecutivi su avversari tutt’altro che malleabili come Brescia e Altamura. Come sempre, quindi, servirà una prestazione importante per capitan Lancellotti e compagne con l’obiettivo di proseguire nel momento positivo che ha regalato tutti i cinque punti conquistati fino ad ora nelle ultime quattro gare.

Sarà una Futura Giovani diversa da quella che ha iniziato la stagione quella che Modena si ritroverà davanti alla Soevis Arena. Il cambio di panchina, come detto, ha dato un impulso diverso alla squadra ora guidata da Mauro Tettamanti, lo scorso anno in B1 a Legnano ed in precedenza già legato alla compagine bustocca soprattutto per quanto riguarda l’attività giovanile.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A complicare le cose anche l’infortunio estivo all’opposta Gaia Moroni sostituita, però, da un’atleta di assoluta qualità ed esperienza come Veronica Taborelli. Tra i punti di riferimento della squadra, poi, da citare la centrale Alice Farina seconda per punti realizzati proprio alle spalle di Taborelli e davanti alla schiacciatrice Bianca Orlandi. Tra le gialloblù di coach Marone, invece, da segnalare l’ex di giornata ovvero Aurora Del Freo che proprio la scorsa stagione ha vestito la maglia della Futura nel suo primo vero campionato tra le grandi.

Punto di riferimento della seconda linea ormai già dalla scorsa stagione in casa Volley Modena è il libero Lia Righi che ha presentato così l’appuntamento a partire dalla soddisfazione di domenica scorsa: “Siamo state molto contente per la vittoria con Padova, è stato bellissimo e sono stati punti molto soddisfacenti. Siamo rimaste sul pezzo per cinque set e siamo riuscite a portare a casa un bel risultato. Ora ci aspetta Busto Arsizio che magari, sulla carta, può essere una partita un po’ più abbordabile, ma effettivamente il cambio allenatore ha portato energia e risultati quindi dovremo stare molto concentrate per portare a casa altri punti molto importanti per noi”.

Il libero modenese sposta poi l’attenzione sul lavoro settimanale che la squadra sta portando avanti, ma anche quello a livello personale: “Credo che stiamo migliorando giorno per giorno, allenamento per allenamento.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Che saremmo stati una squadra giovane lo sapevamo e credo che il miglioramento sul campo si sia visto nell’arco di questo periodo. A livello personale sto facendo sempre meno fatica a giocare, sto migliorando molto individualmente a mio avviso sia in difesa che in ricezione e stiamo riuscendo a trovare tutte insieme molta coesione in campo. Sono molto contenta”.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

Modena domani ospita il SudTirol: avversario da non sottovalutare

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

'Premi ai medici che prescrivono meno? Bufera su Altini è eccessiva'

'Premi ai medici che prescrivono meno? Bufera su Altini è eccessiva'

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro

Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Scontri tra ultras di Reggiana e Modena, tafferugli in trangenziale

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, Cittadella Vis Modena. Biagini: 'La Serie C? No, per adesso no, un passo alla volta'

Serie D, Cittadella Vis Modena. Biagini: 'La Serie C? No, per adesso no, un passo alla volta'

Eccellenza, Formigine: sabato col Rolo gara fondamentale

Eccellenza, Formigine: sabato col Rolo gara fondamentale

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'