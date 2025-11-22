'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
Il consigliere regionale dei Civici con de Pascale, Vincenzo Paldino replica alle recenti dichiarazioni del sindaco Mezzetti
'Io non mi auguro in alcun modo che le famiglie modenesi paghino di più: mi limito a prendere atto di decisioni sbagliate, poco lungimiranti e prive di motivazioni tecniche credibili, che purtroppo ricadranno sulle tasche di tutti. Mi sono limitato a riportare, senza aggiungere nulla, quanto emerso nella commissione regionale, dove sono stati chiariti i meccanismi di copertura dei costi legati ai modelli di raccolta decisi dai Comuni.
'Per evitare fraintendimenti o slogan, invito il sindaco Mezzetti, per una volta, ad accettare un dibattito pubblico aperto alla città, ai comitati e alla stampa, basato su numeri, documenti e dati reali.
