Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Il consigliere regionale dei Civici con de Pascale, Vincenzo Paldino replica alle recenti dichiarazioni del sindaco Mezzetti

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Il sindaco Mezzetti parla di “polemiche”, ma evita accuratamente di rispondere alla domanda più semplice e più importante: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Gli stessi che erano stati dismessi appena due anni fa? I cittadini hanno il diritto di saperlo. È bene ricordare anche un dato che qualcuno finge di dimenticare: quando utilizzava i cassonetti, Modena era fanalino di coda in Emilia-Romagna per raccolta differenziata, ferma al 60 per cento. Con il porta a porta i modenesi, con impegno e responsabilità, hanno portato la città all’80 per cento. Questo risultato appartiene ai cittadini, non alle scelte attuali dell’amministrazione'. A replicare al sindaco di Modena Massimo Mezzetti, è di nuovo il consigliere regionale dei Civici con de Pascale, Vincenzo Paldino.


'Io non mi auguro in alcun modo che le famiglie modenesi paghino di più: mi limito a prendere atto di decisioni sbagliate, poco lungimiranti e prive di motivazioni tecniche credibili, che purtroppo ricadranno sulle tasche di tutti. Mi sono limitato a riportare, senza aggiungere nulla, quanto emerso nella commissione regionale, dove sono stati chiariti i meccanismi di copertura dei costi legati ai modelli di raccolta decisi dai Comuni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Non lo dico per fare previsioni: lo dimostrano i numeri, le esperienze dei Comuni che sono tornati ai cassonetti e ciò che accade ogni volta che si arretra nei modelli di raccolta. Nel quartiere Musicisti, da quando è iniziato il nuovo sistema, ci sono abbandoni di rifiuti in ogni angolo: lo testimoniano i video che ho girato personalmente durante un recente sopralluogo. E rimane inspiegabile l’introduzione della Carta Smeraldo, anche per aprire i cassonetti di carta e plastica, cosa che avviene solo a Modena. A Bologna, per citare direttamente il capoluogo di regione, dove certo la quantità dei rifiuti è maggiore, la Carta smeraldo viene distribuita solo per i cassonetti dell'indifferenziata. I conferimenti di carta e plastica non sono soggetti a tariffazione e la tessera non può controllare la qualità del differenziato: qual è allora la logica? Perché complicare ulteriormente la vita ai cittadini? Il punto è semplice: chi oggi rassicura, nel 2026 dovrà spiegare perché i conti non tornano, e i cittadini capiranno – purtroppo – che il consigliere Paldino aveva detto la verità'.


'Per evitare fraintendimenti o slogan, invito il sindaco Mezzetti, per una volta, ad accettare un dibattito pubblico aperto alla città, ai comitati e alla stampa, basato su numeri, documenti e dati reali.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Gli suggerisco anche una cosa utile: faccia un giro a Treviso o a Salerno, e nelle più vicine Reggio Emilia, Carpi e Parma, dove i modelli di raccolta sono realmente virtuosi, moderni e costruiti per premiare i cittadini e ridurre i costi, non per aumentarli. Modena merita lo stesso livello di qualità, non un passo indietro. Io continuerò a vigilare e a dire le cose come stanno, senza indulgenze e senza paura, perché il mio unico interesse è tutelare i modenesi, non difendere scelte che non stanno in piedi, né nei bilanci - chiude Paldino -. E aggiungo una cosa che sento profondamente: non posso tacere quando vedo scelte illogiche e sbagliate nei confronti della città che amo. E non sono solo io a pensarla così: la pensa come me Legambiente, la pensano come me tanti esponenti politici che hanno dichiarato pubblicamente. E anche all’interno della maggioranza del Sindaco, ci sono molte persone che la pensano esattamente come me'.

 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma

'Premi ai medici che prescrivono meno? Bufera su Altini è eccessiva'

'Premi ai medici che prescrivono meno? Bufera su Altini è eccessiva'

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Mezzetti contro Paldino: 'Continua a spargere informazioni inesatte e parziali'

Mezzetti contro Paldino: 'Continua a spargere informazioni inesatte e parziali'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Alluvione Nonantola, per il Tribunale delle Acque la rottura dell’argine fu colpa di un difetto di manutenzione

Alluvione Nonantola, per il Tribunale delle Acque la rottura dell’argine fu colpa di un difetto di manutenzione

Regione Emilia Romagna, manovra 2026: su 14,2 miliardi complessivi 10,5 vanno alla sanità

Regione Emilia Romagna, manovra 2026: su 14,2 miliardi complessivi 10,5 vanno alla sanità

'Alcuni sindaci in cuor loro speravano nella bocciatura dell'operazione Aimag-Hera'

'Alcuni sindaci in cuor loro speravano nella bocciatura dell'operazione Aimag-Hera'

Assistenza domiciliare: stravolgimento nei soldi destinati alle due cooperative che operano in città

Assistenza domiciliare: stravolgimento nei soldi destinati alle due cooperative che operano in città