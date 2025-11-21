Mezzetti contro Paldino: 'Continua a spargere informazioni inesatte e parziali'

'Sulle modifiche alla raccolta differenziata che prevedono di conferire carta e plastica nei contenitori stradali consigliere regionale Vincenzo Paldino continua a spargere informazioni inesatte e parziali, raccontando solo ciò che fa comodo a lui anche quando parlano altri. Le sue recenti affermazioni sulla risposta alla sua domanda fornita in aula dall'assessora regionale all'Ambiente Irene Priolo lo testimoniano chiaramente'. A parlare, in risposta alle parole del consigliere regionale civico, è il sindaco Massimo Mezzetti.

'Paldino si guarda bene, nel suo comunicato stampa, dallo spiegare che l'assessora Priolo ha citato chiaramente gli unici extra costi che si sono determinati, ovvero quelli per contenere le ricadute negative in termini economici del servizio porta a porta partito nel 2023. Come già detto si tratta di circa 4 milioni di euro per i successivi servizi integrativi maturati nel biennio 2023-2024 di cui questa amministrazione si è dovuta far carico nella definizione del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti del 2025. Dei rincari che Paldino sembra augurarsi non c'è traccia. E su questo anche il consigliere non può che parlare al condizionale quando auspica paradossalmente che i modenesi, che nella grande maggioranza differenziano in modo corretto, non lo facciano più a fronte di un sistema che dà indiscutibilmente più libertà e agio nel conferire'.