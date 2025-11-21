Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mezzetti contro Paldino: 'Continua a spargere informazioni inesatte e parziali'

Mezzetti contro Paldino: 'Continua a spargere informazioni inesatte e parziali'

'Dei rincari che Paldino sembra augurarsi non c'è traccia. E su questo anche il consigliere non può che parlare al condizionale'

'Sulle modifiche alla raccolta differenziata che prevedono di conferire carta e plastica nei contenitori stradali consigliere regionale Vincenzo Paldino continua a spargere informazioni inesatte e parziali, raccontando solo ciò che fa comodo a lui anche quando parlano altri. Le sue recenti affermazioni sulla risposta alla sua domanda fornita in aula dall'assessora regionale all'Ambiente Irene Priolo lo testimoniano chiaramente'. A parlare, in risposta alle parole del consigliere regionale civico, è il sindaco Massimo Mezzetti.

'Paldino si guarda bene, nel suo comunicato stampa, dallo spiegare che l'assessora Priolo ha citato chiaramente gli unici extra costi che si sono determinati, ovvero quelli per contenere le ricadute negative in termini economici del servizio porta a porta partito nel 2023. Come già detto si tratta di circa 4 milioni di euro per i successivi servizi integrativi maturati nel biennio 2023-2024 di cui questa amministrazione si è dovuta far carico nella definizione del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti del 2025. Dei rincari che Paldino sembra augurarsi non c'è traccia. E su questo anche il consigliere non può che parlare al condizionale quando auspica paradossalmente che i modenesi, che nella grande maggioranza differenziano in modo corretto, non lo facciano più a fronte di un sistema che dà indiscutibilmente più libertà e agio nel conferire'.

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sicurezza fuori controllo, Comitato 'Modena Merita di Più' in tv a Dritto e Rovescio

Una campanella per sostenere la Neonatologia del Policlinico

Ordine ingegneri Modena: il neo rettore Cucchiara madrina dell'assemblea di fine anno

Platis (FI) sul 118 in Appennino: 'Chiusura di Via Ponte Val di Sasso è la riprova di una rete ridotta all'osso'

'Le Torri' sotto scacco delle Baby Gang, commercianti esasperati: 'Rubano, minacciano, sporcano, scippano e si sentono intoccabili'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Regione Emilia Romagna, manovra 2026: su 14,2 miliardi complessivi 10,5 vanno alla sanità

'Alcuni sindaci in cuor loro speravano nella bocciatura dell'operazione Aimag-Hera'

Assistenza domiciliare: stravolgimento nei soldi destinati alle due cooperative che operano in città

'Lapide a Palazzo Ducale, ribrezzo e disgusto di fronte al mancato rispetto della storia di Modena'