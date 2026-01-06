Danilo Bertani del gruppo di quartiere a causa della neve non ha potuto accompagnare la befana sulla barca lungo il Naviglio, ma l'appuntamento del 6 gennaio è stato confermato. Grazie anche al contributo dei negozi del quartiere, decine di calze colorate sono state riempite di dolcetti e alcuni materiali per la scuola. Dopo la messa celebrata da Don Graziano, alla presenza della Befana, I bambini sono stati accolti nello spazio dove le calze erano state riempite. La Befana a verificare che tutti i bambini avessero un segno distintivo sul naso, il segno del carbone. Elemento necessario per poter ricevere il dono. Il tutto affacciato sul cortile ricoperto di bianco dalla neve. Cortile è parte integrante del parco 22 aprile dove la gioia dei più piccoli proseguiva con i giochi di neve. I pochi centimetri hanno comunque consentito di abbozzare i primi pupazzi con tanto di braccia e naso realizzati con i legnetti. Una mattina speciale per la comunità parrocchiale alla quale Don Graziano si rivolto portando anche il saluto di don Rodrigo che sta trascorrendo in una struttura religiosa a Modena la convalescenza. Ieri il sacerdote aggredito il 30 dicembre scorso è stato sottoposto a una visita di controllo che avrebbe dato esito positivo. 'E stato un miracolo' ha ribadito più volte Don Graziano ricordando la possibilità e di conseguenza ben peggiori. Ma oggi Don Rodrigo sta meglio e presto, anche se non è ancora possibile definire quando, raggiungerà di nuovo la sua comunità parrocchiale e potrà celebrare la messa.
La befana in chiesa: Festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista
Salutata da Don Graziano, la befana ha distribuito doni
