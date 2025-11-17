Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Padel al Mammut, al via la seconda edizione del 'Torneo Misto di Beneficenza'

L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre presso il Mammut Club, una delle realtà sportive più attive del territorio modenese

Dopo il successo della prima edizione, torna a Modena il 'Torneo Misto di Beneficenza', l’evento sportivo dedicato al padel che unisce competizione, inclusione e solidarietà.

L’appuntamento è fissato per domenica 23 novembre presso il Mammut Club, una delle realtà sportive più attive del territorio modenese. Il torneo, articolato nelle categorie Gold e Silver, coinvolgerà atleti, appassionati e sostenitori del padel in una giornata all’insegna dello sport e dell’impegno sociale.

L’intero incasso sarà devoluto ai centri antiviolenza, con l’obiettivo di sostenere concretamente le donne vittime di violenza e promuovere una cultura del rispetto.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Modena, che ha riconosciuto il valore sociale ed educativo dell’evento. A supportare la manifestazione sarà anche il Modena FC, partner ufficiale dell’edizione 2025, che metterà a disposizione premi speciali e sorprese a tinte gialloblù per i partecipanti e per il pubblico.

Il 'Torneo Misto di Beneficenza' si conferma così un momento unico in cui sport, comunità e solidarietà si intrecciano per generare un impatto positivo sul territorio. L’ingresso per il pubblico sarà libero e gratuito, tutti gli appassionati o semplici curiosi potranno fare il loro ingresso presso il club di via Ghiaroni per assistere a momenti di grande golf, tanto divertimento e spettacolo assicurati.

