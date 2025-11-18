Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo
Non si capisce come Curatola possa contemporaneamente difendere la delibera e affermare che è 'sbagliata l'idea che i medici sono spinti a prescrivere meno
Curatola dice - giustamente che - 'il Codice Deontologico dei medici vieta qualsiasi comportamento che leghi la cura a vantaggi economici indebiti', aggiunge che 'è evidente che l’obiettivo dell’intesa è valorizzare il loro lavoro nell’ottica dei criteri di appropriatezza, sicurezza e corretto utilizzo delle risorse' e invita a non 'alimentare un clima di sospetto, diffondendo informazioni scorrette'. Per Curatola è dunque 'sbagliato proporre l’idea di un accordo che possa spingere i medici a “prescrivere meno” per ottenere incentivi economici'.
Tutto bene.
Ora, poichè le cose stanno in questo modo e poichè quella delibera ad oggi è in vigore, non si capisce come Curatola possa contemporaneamente difendere la delibera e affermare che è 'sbagliata l'idea che i medici sono spinti a prescrivere meno per ottenere incentivi'. Se è sbagliato questo principio (e lo è) allora la delibera andava bocciata, cosa che in effetti hanno fatto due sindacati su tre (Snami e Smi). E invece chi ha firmato l'intesa? qui) è segretario del segretario generale nazionale Fimmg Silvestro Scotti.
Ora a completare il cortocircuito, la frase finale di Curatola stesso: 'l’Ordine dei Medici di Modena seguirà con grande attenzione il percorso garantendo, come sempre, la necessaria terzietà e chiedendo aggiornamenti periodici sia ai sindacati della medicina generale sia alla direzione aziendale'. Insomma, il presidente dell'Ordine che invoca la terzietà chiedendo aggiornamenti al sindacato di cui è membro nazionale. Perfetto.
Giuseppe Leonelli
