Modena, Curatola: 'Più soldi per prescrivere meno esami? No a sospetti sulla categoria'

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Modena, Carlo Curatola nonché rappresentante nazionale Fimmg (la federazione nazionale medici di medicina generale che ha firmato l'accordo) dopo il no comment di tre giorni fa a La Pressa interviene sulla delibera firmata dal direttore Ausl Mattia Altini che prevede di dare più soldi ai medici che prescrivono meno esami.

'Il Codice Deontologico dei medici vieta qualsiasi comportamento che leghi la cura a vantaggi economici indebiti. È un errore far passare il messaggio che si punti a pagare i medici per prescrivere meno. È evidente che l’obiettivo dell’intesa è valorizzare il loro lavoro nell’ottica dei criteri di appropriatezza, sicurezza e corretto utilizzo delle risorse. Alimentare un clima di sospetto, diffondere informazioni scorrette, significa anche mettere in dubbio l’integrità di una categoria che gode da sempre della massima fiducia da parte dei cittadini. È sbagliato – aggiunge Curatola – proporre l’idea di un accordo che possa spingere i medici a “prescrivere meno” per ottenere incentivi economici. L’Ordine dei Medici di Modena seguirà con grande attenzione il percorso garantendo, come sempre, la necessaria terzietà e chiedendo aggiornamenti periodici sia ai sindacati della medicina generale sia alla direzione aziendale'.

