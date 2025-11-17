'Gli Street Tutor svolgono servizio prezioso e sono apprezzati'

Affidamento a società privata per 50.000 euro per tre mesi di servizioNei giorni scorsi La Pressa ha anticipato la determina, firmata dal comandante della polizia locale Alberto Sola, con la quale il servizio è stato riaffidato in modo diretto ad una azienda privata già affidataria del servizio per tre mesi al costo di 50.416 euro.
'Gli operatori, coordinati dalla Polizia locale e riconoscibili dal giubbino fluorescente che riporta la scritta “Street tutor. Comune di Modena”, hanno innanzitutto una funzione di prevenzione e mediazione dei conflitti e la loro presenza intende contribuire a monitorare la zona sensibilizzando gli esercenti dei locali al rispetto delle norme in materia di somministrazione degli alcolici e decoro urbano e, al tempo stesso, i frequentatori al corretto uso degli spazi pubblici.
L’obiettivo è migliorare le condizioni di vivibilità dell’area concorrendo con le forze di Polizia che verranno attivate dagli street tutor qualora non fosse possibile gestire il fenomeno a fronte di eventi potenzialmente pericolosi, così come sarà immediatamente allertato il 118 in caso di emergenze medico-sanitarie.
Street Tutor, figura prevista dalla leggeLo Street tutor è una figura prevista già dalla legge regionale di Disciplina della Polizia locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ma di recente introduzione (la Delibera che ne regola l’applicazione risale al 2021). Il personale individuato per svolgere la funzione è iscritto nell’elenco per l’esercizio di addetto ai servizi di controllo e ha superato l’apposito corso di formazione professionale.
La volontà di sperimentare nuove forme di presidio e di tutela del territorio, tra cui lo Street tutor, è contenuta negli Indirizzi di Governo 2024-2029 presentati dal sindaco Massimo Mezzetti e approvati dal Consiglio comunale.