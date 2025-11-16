Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Il Comune di Modena con una determina di due giorni fa, firmata dal comandante della polizia locale Alberto Sola, ha riaffidato in modo diretto il servizio di Street tutor in centro. L'azienda alla quale è stato affidato il compito è sempre la Your event solution srl di Modena, ditta che risulta da fine dicembre a tutt’oggi affidataria del servizio. L'importo dell'affidamento diretto, in base alla determina della durata di tre mesi, è pari a 50.416,50 euro

'Il servizio di Street Tutor sarà da espletare nell’area del centro storico e zone adiacenti interessate dal fenomeno della movida, al fine di aumentare il monitoraggio degli spazi pubblici e la vivibilità del contesto - si legge nella determina -. La Your event solution srl annovera un'esperienza pluriennale nell’erogazione di questi servizi in favore di amministrazioni pubbliche, andando così a soddisfare i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità richiesti dal Codice dei contratti'.



Il servizio

Il servizio dello street tutor messo in campo dalla Your event solution srl ha preso avvio a metà dicembre 2024. 'Gli operatori, facilmente riconoscibili grazie ai giubbini fluorescenti con la scritta “Street Tutor - Comune di Modena”, sono presenti nelle serate di mercoledì (dalle 18 alle 23), venerdì (dalle 20 all’una) e sabato (dalle 21 alle due di notte) - spiegava il Comune -. La presenza può essere rimodulata, oltre che intensificata ed estesa, ad ulteriori serate durante le festività natalizie. Il servizio prevede squadre di due persone, coordinate dalla Polizia locale, che si spostano lungo via Gallucci, corso Adriano, via Rua Pioppa e nelle vie limitrofe e viale Martiri fino a spingersi a parco Pertini, dove si verificano fenomeni di aggregazione giovanile, sensibilizzando sia i locali sia i giovani alla convivenza rispettosa'.