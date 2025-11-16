Il Comune di Modena con una determina di due giorni fa, firmata dal comandante della polizia locale Alberto Sola, ha riaffidato in modo diretto il servizio di Street tutor in centro. L'azienda alla quale è stato affidato il compito è sempre la Your event solution srl di Modena, ditta che risulta da fine dicembre a tutt’oggi affidataria del servizio. L'importo dell'affidamento diretto, in base alla determina della durata di tre mesi, è pari a 50.416,50 euro
'Il servizio di Street Tutor sarà da espletare nell’area del centro storico e zone adiacenti interessate dal fenomeno della movida, al fine di aumentare il monitoraggio degli spazi pubblici e la vivibilità del contesto - si legge nella determina -. La Your event solution srl annovera un'esperienza pluriennale nell’erogazione di questi servizi in favore di amministrazioni pubbliche, andando così a soddisfare i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità richiesti dal Codice dei contratti'.
Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi
Finora squadre di due persone, tre sere la settimana, coordinate dalla Polizia locale, che si spostano lungo via Gallucci, corso Adriano, via Rua Pioppa...
