Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

'Invece che premiare chi prescrive meno esami, la sanità deve formare i medici di base per metterli in grado ad esempio di fare prelievi, ecografie ed ECG, garantendo referti in tempi brevi. Questa è la medicina di comunità, quella che ottimizza tempi e competenze, quella che non fa girare come trottole i cittadini'. Così in una nota Paola Aime e Alberto Maria Galasso, portavoce Europa Verde'Una sanità pubblica in sofferenza, il 10% dei cittadini che rinuncia alle cure perchè non ha la capacità economica di accedere alla libera professione e le liste d’attesa sono lunghissime, un uso improprio a volte persino pericoloso dell’IA, per avere un ascolto, un parere su questioni di salute, visto che il medico di famiglia, con un massimale aumentato da 1500 a 1800 pazienti, il tempo dell’ascolto lo deve ridurre sempre di più - continuano i Verdi -. Ma ecco che con mossa geniale interviene l’Ausl a dare una mano a noi tutti, cittadini con salute incerta e medici di famiglia oberati di lavoro, con un richiamo ai principi di un’etica e di una competenza medica che dovrebbero essere date per acquisite, ossia la capacità di fare diagnosi e di richiedere gli accertamenti necessari.Ma per farsi perdonare questo sospetto poco elegante ossia che i medici il loro mestiere non lo sappiano più fare bene, ecco la carota dopo il bastone: il riconoscimento economico, poco più di una elemosina alla questua domenicale, per ogni prescrizione… non prescritta! Questo è il massimo a cui si è arrivati per nascondere la polvere sotto il tappeto, ossia che il sistema sanitario è un gigante dai piedi di argilla che va rinforzato non solo con più fondi (la spesa sanitaria pro capite in Italia è più bassa rispetto a tanti altri Paesi europei), ma con una riorganizzazione radicale del sistema, che deve essere centrato prioritariamente per mantenere la salute, per evitare di dover cur argomentazione dell’assessore regionale Fabi che si arrampica sugli specchi per dare una vernice di plausibilità a ciò che plausibile non è'.