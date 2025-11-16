Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena
'Questo è quanto succede a Modena e fa una certa impressione anche la pallida argomentazione dell’assessore regionale Fabi che si arrampica sugli specchi'
Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio
