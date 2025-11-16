Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

'Questo è quanto succede a Modena e fa una certa impressione anche la pallida argomentazione dell’assessore regionale Fabi che si arrampica sugli specchi'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Invece che premiare chi prescrive meno esami, la sanità deve formare i medici di base per metterli in grado ad esempio di fare prelievi, ecografie ed ECG, garantendo referti in tempi brevi. Questa è la medicina di comunità, quella che ottimizza tempi e competenze, quella che non fa girare come trottole i cittadini'. Così in una nota Paola Aime e Alberto Maria Galasso, portavoce Europa Verde

'Una sanità pubblica in sofferenza, il 10% dei cittadini che rinuncia alle cure perchè non ha la capacità economica di accedere alla libera professione e le liste d’attesa sono lunghissime, un uso improprio a volte persino pericoloso dell’IA, per avere un ascolto, un parere su questioni di salute, visto che il medico di famiglia, con un massimale aumentato da 1500 a 1800 pazienti, il tempo dell’ascolto lo deve ridurre sempre di più - continuano i Verdi -. Ma ecco che con mossa geniale interviene l’Ausl a dare una mano a noi tutti, cittadini con salute incerta e medici di famiglia oberati di lavoro, con un richiamo ai principi di un’etica e di una competenza medica che dovrebbero essere date per acquisite, ossia la capacità di fare diagnosi e di richiedere gli accertamenti necessari.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ma per farsi perdonare questo sospetto poco elegante ossia che i medici il loro mestiere non lo sappiano più fare bene, ecco la carota dopo il bastone: il riconoscimento economico, poco più di una elemosina alla questua domenicale, per ogni prescrizione… non prescritta! Questo è il massimo a cui si è arrivati per nascondere la polvere sotto il tappeto, ossia che il sistema sanitario è un gigante dai piedi di argilla che va rinforzato non solo con più fondi (la spesa sanitaria pro capite in Italia è più bassa rispetto a tanti altri Paesi europei), ma con una riorganizzazione radicale del sistema, che deve essere centrato prioritariamente per mantenere la salute, per evitare di dover cur<are malattie. Questo è quanto succede a Modena e fa davvero una certa impressione anche la pallida argomentazione dell’assessore regionale Fabi che si arrampica sugli specchi per dare una vernice di plausibilità a ciò che plausibile non è'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

Franco Cardini a Modena per la lectio magistralis su Guelfi e Ghibellini con Terra e identità

Franco Cardini a Modena per la lectio magistralis su Guelfi e Ghibellini con Terra e identità

Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Street tutor e movida, dal Comune di Modena nuovo affidamento diretto da 50mila euro per tre mesi

Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea

Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea

Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma

Formigine, tentata rapina Farmacia Madonna della neve: l'appello di Federfarma

Sicurezza stradale, Modena maglia nera in Regione per numero di pedoni deceduti

Sicurezza stradale, Modena maglia nera in Regione per numero di pedoni deceduti

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Scegliere la scuola superiore: a Carpi il salone dell'orientamento

Scegliere la scuola superiore: a Carpi il salone dell'orientamento

L'Ausl a Forza Italia: 'Calo dei ricoveri a Modena? Tempi cambiati in 25 anni'

L'Ausl a Forza Italia: 'Calo dei ricoveri a Modena? Tempi cambiati in 25 anni'

'Ausl, anche a Modena netto calo della produttività degli ospedali pubblici. Gestione inefficiente'

'Ausl, anche a Modena netto calo della produttività degli ospedali pubblici. Gestione inefficiente'

Doveva scontare 4 anni per truffa: arrestato dai carabinieri

Doveva scontare 4 anni per truffa: arrestato dai carabinieri