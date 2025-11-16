'Sono vent'anni circa che nei rapporti tra le aziende sanitarie e i medici di medicina generale si definiscono degli accordi integrativi locali che sono applicativi di quelli regionali che a loro volta sono applicativi degli accordi collettivi nazionali. Ci sono delle misure di qualità della prescrizione e di appropriatezza della prescrizione che riguardano non solamente l'utilizzo dei farmaci, ma delle visite specialistiche, l'utilizzo dell'ospedale e del pronto soccorso, come anche la gestione integrata delle persone che hanno malattie croniche tra medico di medicina generale e specialista'.
L'assessore della Regione Emilia Romagna Massimo Fabi interviene in questi termini ai microfoni di Trc sulla delibera del direttore Ausl Mattia Altini con la quale si stabiliscono incentivi economici per i medici di base che prescrivono meno esami. Fabi non avanza nessuna critica al provvedimento e di fatto lo promuove. E non solo sulle visite specialistiche: per Fabi il tema riguarda anche la prescrizione dei farmaci. 'Noi vogliamo che venga prescritto un farmaco efficace, appropriato, necessario, in un sistema integrato. Dire prescrivi meno, paghi di più, non è questo il percorso, ma vogliamo valorizzare il tema della appropriatezza'.
Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea
L'assessore interpreta la delibera di Altini promuovendola: 'Dire prescrivi meno paghi di più non è il percorso, ma vogliamo valorizzare la appropriatezza'
