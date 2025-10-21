'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'. Lo ha detto ieri in Consiglio comunale a Modena il consigliere comunale Pd Alberto Bignardi nel corso del dibattito-fiume sul tema sicurezza. 'La polizia locale è alla dipendenze del sindaco ed è un corpo civile e quindi non ha seguito una scuola come le forze armate - ha detto Bignardi -. Quindi io una pistola pronta a sparare... Io se voglio essere operato alla appendicite voglio un medico laureato e non va bene che ci sia una infermiera a togliermi l'appendicite'.
Parole che certamente faranno discutere e riaprono il dibattito sulla sicurezza a Modena e sulle funzione della polizia locale.
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
'Non hanno seguito una scuola come le forze armate. Se voglio essere operato alla appendicite voglio un medico laureato e non va bene che ci sia una infermiera'
'Non hanno seguito una scuola come le forze armate. Se voglio essere operato alla appendicite voglio un medico laureato e non va bene che ci sia una infermiera'
'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'. Lo ha detto ieri in Consiglio comunale a Modena il consigliere comunale Pd Alberto Bignardi nel corso del dibattito-fiume sul tema sicurezza. 'La polizia locale è alla dipendenze del sindaco ed è un corpo civile e quindi non ha seguito una scuola come le forze armate - ha detto Bignardi -. Quindi io una pistola pronta a sparare... Io se voglio essere operato alla appendicite voglio un medico laureato e non va bene che ci sia una infermiera a togliermi l'appendicite'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Movida a Modena, il Pd predica equilibrio ma raccoglie il frutto della propria sordità: Lenzini si dimetta'
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Addio automedica di notte a Vignola, Muratori: 'Ma abbiamo salvato il Pronto soccorso'
Gestione Caffè del Teatro a Carpi: V Studio batte la società di Faglioni per 40 euro
Massa (Fi): 'Vignola, tagli mascherati da riorganizzazione, la messinscena continua'
Modena, economia in affanno, e popolazione sempre più vecchia e inattiva