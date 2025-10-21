Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'. Lo ha detto ieri in Consiglio comunale a Modena il consigliere comunale Pd Alberto Bignardi nel corso del dibattito-fiume sul tema sicurezza. 'La polizia locale è alla dipendenze del sindaco ed è un corpo civile e quindi non ha seguito una scuola come le forze armate - ha detto Bignardi -. Quindi io una pistola pronta a sparare... Io se voglio essere operato alla appendicite voglio un medico laureato e non va bene che ci sia una infermiera a togliermi l'appendicite'.

Parole che certamente faranno discutere e riaprono il dibattito sulla sicurezza a Modena e sulle funzione della polizia locale.

