I tempi degli interventi saltano, Consiglio fiume sulla sicurezza, cittadini in aula esterrefatti
Dibattito al limite del 'surreale' finito dopo le ore 20, generato dalla risposta dell'Assessore Camporota all'interrogazione del consigliere Modena basata sul documento presentato dal Comitato Civico Modena merita di più, presente in aula e pronto a rilanciare con un presidio al parco XXII aprile, domenica prossima
'La mia interrogazione è stata completamente assorbita dal dibattito, ma il punto resta: la partecipazione dei cittadini è fondamentale, non solo per raccogliere segnalazioni ma per informare correttamente su cosa fa l’amministrazione'.Modena ha poi denunciato che il documento del comitato “Modena Merita di Più” non è stato trasmesso all’opposizione, ma solo alla maggioranza, come è emerso dal dibattito e dalle dichiarazioni dei consiglieri PD. 'Non è accettabile. Si parla tanto di partecipazione e trasparenza, ma poi i documenti arrivano a metà del Consiglio. È un segnale negativo' - ha sottolineato.Infine, ha segnalato l’arrivo di una petizione molto partecipata contro il degrado in via Canalina e via Gallucci, firmata da un ampio numero di residenti del centro storico: 'Anche questi cittadini chiedono risposte. La sicurezza è un tema trasversale che tocca tutta la città, non può essere trattato solo con parole.
Gi.Ga.
