Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, scandalo Fondazione e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

'Modena, scandalo Fondazione e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Maria Grazia Modena: 'Forte sospetto che il silenzio sceso così rapidamente dipenda dal fatto di essere entrati a piè pari nella stanza degli intoccabili'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Sono fortemente stupita del diverso trattamento che hanno subito i due scandali di prossimità temporale che hanno investito aMo e la Fondazione Modena, uniformati dalla sottrazione di danaro pubblico per un valore di oltre 500.000 euro il primo e oltre 800.000 il secondo. Per aMo la lama di un affilato e insistente coltello di critiche ha affondato un direttore e costretto un ex Presidente alle dimissione da un incarico politico di partito. Il secondo ha tenuto banco qualche giorno poi è completamente sparito dalle cronache'. A parlare è Maria Grazia Modena, consigliere comunale della Lista civica “Modena x Modena”.
'Certamente aMo spa, agenzia per la mobilità, società partecipata è un ente pubblico i cui vertici (Amministratore e Direttore) sono di nomina politica e come accade da sempre a Modena non vi è al vertice di qualche partecipata qualcuno che non abbia come titolo esclusivo per la scelta l’appartenenza al PD. Ma, anche la Fondazione si può considerare un ente, quantomeno moralmente pubblico, sia per gli obiettivi che persegue, ma soprattutto perchè la sua compagine gestionale, i componenti del Consiglio di indirizzo, dal quale discendono il Presidente e gli altri organi di governo, è in larghissima parte di nomina politica.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Per essere precisi i 19 consiglieri d’indirizzo sono indicati: 4 dall'Amministrazione comunale di Modena; 2 dall'Amministrazione provinciale di Modena; 1 dall’Amministrazione comunale di Sassuolo; 1 dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia; 1 dall’Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano; 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 3 dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 2 dal Centro Servizi per il Volontariato; 1 dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. A costoro vanno aggiunti altri 3 componenti, cooptati per votazione dal Consiglio stesso dopo la sua attivazione - continua la Modena -. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, oggi Fondazione di Modena, è sempre stata considerata dai modenesi il “tesoretto” della Città, fintanto che sotto il precedente sindaco ha subito una evidente involuzione a “cassa del Comune”. Tanto per dire quale è il peso esercitato della politica sui gestori dell’ente fondazione'.
'Per curiosità sono andata a studiare sul sito dell’ente e ho scoperto che tra statuto, regolamenti, codice etico, organismi di vigilanza e controllo la Fondazione di Modena sembra essere una specie di fortino di virtù morali e materiali inespugnabile sia dall’esterno, che dall’interno. E allora mi chiedo come possa essere avvenuto un ammanco di tale portata (oltre 800 mila euro) e prolungato nel tempo senza che sia squillato uno dei tanti campanelli d’allarme che la Fondazione dichiara di aver installato in ogni passaggio interno.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
E mi chiedo anche se, oltre a chi è causa diretta dell’ammanco, che sembra essere stata/o individuata/o, vi siano anche non minori responsabilità interne in un ente strutturato in un livello alto, Presidente e Direttore, più altri nel ruolo di dipendenti. Qualcuno in particolare della Fondazione, a caso, ma anche altri a conoscenza delle pieghe dell’accaduto, sarebbero così cortesi da convincere anche a me e i modenesi che quanto successo è tutto perfettamente trasparente e sotto controllo. Occorre tranquillizzare in fretta che si tratta di un avvenimento “anomalo”, circoscritto, oppure nasce il forte sospetto che il silenzio sceso così rapidamente dipenda dal fatto di essere entrati a piè pari nella stanza degli intoccabili. Un film già rappresentato nel 2018 in occasione dello scandalo più subdolo e pericoloso del San Filippo Neri, prontamente blindato e fatto sparire dalle cronache'.
Nella foto il presidente della Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso

Segreteria Pd Modena, l'ora delle candidature: contro Paradisi Muzzarelli pensa a Lenzini o addirittura a se stesso

Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

Modena: 31enne turco arrestato per estorsione

Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara

Modena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia

Aipo, Gianluca Zanichelli confermato alla guida della Agenzia

Museo del Corni ancora invisibile, ma una soluzione è alle porte

Museo del Corni ancora invisibile, ma una soluzione è alle porte

Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'

Liste d'attesa in Emilia Romagna, Mastacchi: 'I cittadini vogliono risposte'

Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'

Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'