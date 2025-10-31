'Modena, scandalo Fondazione e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'
Maria Grazia Modena: 'Forte sospetto che il silenzio sceso così rapidamente dipenda dal fatto di essere entrati a piè pari nella stanza degli intoccabili'
'Certamente aMo spa, agenzia per la mobilità, società partecipata è un ente pubblico i cui vertici (Amministratore e Direttore) sono di nomina politica e come accade da sempre a Modena non vi è al vertice di qualche partecipata qualcuno che non abbia come titolo esclusivo per la scelta l’appartenenza al PD. Ma, anche la Fondazione si può considerare un ente, quantomeno moralmente pubblico, sia per gli obiettivi che persegue, ma soprattutto perchè la sua compagine gestionale, i componenti del Consiglio di indirizzo, dal quale discendono il Presidente e gli altri organi di governo, è in larghissima parte di nomina politica.
'Per curiosità sono andata a studiare sul sito dell’ente e ho scoperto che tra statuto, regolamenti, codice etico, organismi di vigilanza e controllo la Fondazione di Modena sembra essere una specie di fortino di virtù morali e materiali inespugnabile sia dall’esterno, che dall’interno. E allora mi chiedo come possa essere avvenuto un ammanco di tale portata (oltre 800 mila euro) e prolungato nel tempo senza che sia squillato uno dei tanti campanelli d’allarme che la Fondazione dichiara di aver installato in ogni passaggio interno.
Nella foto il presidente della Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi
