Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere
Elisa Rossini: 'Bosi ci ha informato dopo ripetute insistenze che il parere dell'avvocato è in fase di redazione e quindi non è possibile trasmetterlo'
Ebbene, a fine settembre il consigliere comunale Fdi Elisa Rossini ha legittimamente inoltrato al Comune di Modena richiesta di accesso atti per avere copia del provvedimento di affidamento dell'incarico all'avvocato e del parere espresso sulla sussistenza dei presupposti legali per ulteriori azioni di risarcimento e di responsabilità.
Quella risposta però ad oggi non è mai arrivata.
'Il 25 settembre ho ricevuto dal Dirigente responsabile del Comune di Modena la risposta pervenuta da Amo spa - spiega Rossini in una interrogazione appena depositata -. La risposta non conteneva il provvedimento di affidamento dell'incarico e riportava quanto segue: 'Con riferimento all'oggetto, vi informiamo che ad oggi non siamo in grado di rilasciare il parere legale richiesto in quanto l'avvocato incaricato non ha ancora ultimato la stesura dello stesso'. Il 13 ottobre ho quindi presentato nuova richiesta di accesso atti per avere copia del provvedimento di affidamento dell'incarico all'avvocato e del parere, ancora nessuna risposta nonostante il sollecito inviato il 21 ottobre.
La Rossini chiede dunque all'amministrazione di sapere se 'il decreto ingiuntivo che risulta emesso nei confronti della dipendente è stato opposto o invece risulta definitivo, se sono state avviate le azioni esecutive nei confronti della lavoratrice e se si hanno notizie del loro esito'.
