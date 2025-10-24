Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bologna, confiscati due yacht di lusso a un affiliato alla Camorra

Imprenditore edile condannato in via definitiva a sei anni di reclusione, per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo camorristico

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Napoli, hanno confiscato a una società campana, risultata nella disponibilità, attraverso una prestanome, di un affiliato al Clan Aversano di Sant’Antimo, due imbarcazioni di pregio da oltre 10 metri, per un valore complessivo superiore a 500mila euro.
Il soggetto, imprenditore edile, condannato in via definitiva a sei anni di reclusione, per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo camorristico e trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso, è tuttora ristretto nel carcere di Secondigliano di Napoli.
Il provvedimento di confisca definitivo, emesso nel 2023 dalla Corte d’Appello di Napoli, all’esito di articolate investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna nei confronti di esponenti della camorra con rilevanti interessi economici in Emilia Romagna, ha determinato la progressiva acquisizione a patrimonio dello Stato di beni per un valore di oltre 100 milioni di euro, a cui, oggi, si aggiungono i due cabinati.

Bologna, i fans del 7 ottobre provano a manifestare: subito bloccati

Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna

Riforma ETS, Caro Energia e commercio internazionale al centro del convegno inaugurale di Cersaie 2025

Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, auto rubata si schianta dopo un inseguimento della polizia: morto 18enne

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Schianto in strada Bellaria a Modena: due feriti gravi

Auto contro Tir in sosta sulla A21 nel Piacentino, due morti carbonizzati

Modena e Spilamberto, tre arresti dei carabinieri per furti nei supermercati

