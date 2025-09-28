Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Sul posto ambulanza e automedica per tentare di rianimare l’uomo, ma è stato tutto inutile

1 minuto di lettura
Incidente mortale questa sera in tangenziale a Modena, all'altezza della Motorizzazione. Un uomo - intorno alle 22 - è stato investito mentre attraversava la strada e ha perso la vita nell'impatto.
Sul posto ambulanza e automedica per tentare di rianimare l’uomo, ma è stato tutto inutile. La polizia locale si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Modena, Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego nuovi portavoce dei Verdi

Modena, Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego nuovi portavoce dei Verdi

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Prevenzione malattie cardiovascolari: visite gratuite agli ospedali Policlinico e Baggiovara

Prevenzione malattie cardiovascolari: visite gratuite agli ospedali Policlinico e Baggiovara

'Minori stranieri non accompagnati: Governo Meloni nasconde gli arrivi e taglia brutalmente i fondi'

'Minori stranieri non accompagnati: Governo Meloni nasconde gli arrivi e taglia brutalmente i fondi'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Autista Seta mandato al pronto soccorso, l’aggressore è un minorenne tunisino

Autista Seta mandato al pronto soccorso, l’aggressore è un minorenne tunisino

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni

Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni

Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini

Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini

Spruzza spray urticante ad un vigilantes e lo minaccia con un machete: bloccato 16enne

Spruzza spray urticante ad un vigilantes e lo minaccia con un machete: bloccato 16enne

Nas nella Bassa, multato 2000 euro un esercente

Nas nella Bassa, multato 2000 euro un esercente