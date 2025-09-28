Modena, travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Incidente mortale questa sera in tangenziale a Modena, all'altezza della Motorizzazione. Un uomo - intorno alle 22 - è stato investito mentre attraversava la strada e ha perso la vita nell'impatto.

Sul posto ambulanza e automedica per tentare di rianimare l’uomo, ma è stato tutto inutile. La polizia locale si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.



