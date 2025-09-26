Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Avava 62 anni. Stava viaggiando con un gruppo di amici sulla Strada Provinciale 49, ad Alghero, quando è uscito di strada. Conosciuto tra i motocislisti, lavorava al negozio 'Superbike'

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Aimo Saetti, 62enne originario di Modena, nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 49, tra Alghero e Bosa, in Sardegna. L’uomo stava viaggiando in moto con un gruppo di amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La sua Bmw è uscita di strada ed è precipitata in un burrone che costeggia la carreggiata.
I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, compreso l’elisoccorso Areus di Alghero inviato dalla centrale del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Bosa.
Solo in seguito si è diffusa la notizia a Modena, dove Saetti era molto conosciuto. Da anni lavorava nel negozio “SuperBike” di via Emilia Est, ed era noto per la sua profonda passione per le moto. Una passione che lo accompagnava da sempre e che, tragicamente, lo ha seguito fino all’ultimo istante.

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Sassuolo, scontro auto camion, grave un uomo di 47 anni

Palagano: schiacciato dal proprio trattore, grave all'ospedale di Baggiovara

Schianto con lo scooter: due feriti, uno grave

Scontro auto e moto a Montale Rangone: è grave un centauro

Centauro finisce fuori strada: 37enne grave all'ospedale di Baggiovara

Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorso

Nas nella Bassa, multato 2000 euro un esercente

Formigine, maltratta la nonna e tenta di strangolarla: arrestato, ora è in carcere

Carcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno

