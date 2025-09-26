Un tragico incidente ha spezzato la vita di Aimo Saetti, 62enne originario di Modena, nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 49, tra Alghero e Bosa, in Sardegna. L’uomo stava viaggiando in moto con un gruppo di amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La sua Bmw è uscita di strada ed è precipitata in un burrone che costeggia la carreggiata.
I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, compreso l’elisoccorso Areus di Alghero inviato dalla centrale del 118. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Bosa.
Solo in seguito si è diffusa la notizia a Modena, dove Saetti era molto conosciuto. Da anni lavorava nel negozio “SuperBike” di via Emilia Est, ed era noto per la sua profonda passione per le moto. Una passione che lo accompagnava da sempre e che, tragicamente, lo ha seguito fino all’ultimo istante.
Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti
Avava 62 anni. Stava viaggiando con un gruppo di amici sulla Strada Provinciale 49, ad Alghero, quando è uscito di strada. Conosciuto tra i motocislisti, lavorava al negozio 'Superbike'
